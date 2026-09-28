«Проспали настоящий удар»: Андрей Билецкий раскрыл детали разгрома врага в Донецкой области

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Недилько Ксения
Вооруженные Силы Украины продемонстрировали образец высокого оперативного искусства на севере Донецкой области, полностью перехитрив российское командование и освободив ряд стратегически важных населенных пунктов. Успешные действия украинских подразделений позволили отбросить оккупантов с господствующих высот и вернуть под контроль государства 176 км² территорий с начала наступательной кампании.
Андрей Билецкий
Комбриг и руководитель операции рассказал, что эпицентром ожесточенного противостояния стал мощный логистический узел противника.
Для раскрытия долгосрочных оборонных точек и укреплений россиян украинские инженеры и штурмовики задействовали технологическое ноу-хау. Старые советские бронетранспортеры БТР-60 были дистанционно переоборудованы в мощные беспилотные наземные дроны-камикадзе, которые взрывали самые крепкие доты и блиндажи захватчиков.
После прорыва линии обороны в рядах ВС РФ началась паника. оккупанты начали капитулировать и сдаваться в плен целыми подразделениями, среди которых оказались кадровые офицеры, артиллеристы и военные пилоты. Общие потери живой силы врага на этом участке оцениваются в 2000 человек.
Весомый вклад в разгром вражеской группировки внесли сводные силы разных оборонных ведомств страны, действовавших как один слаженный механизм. Ключевую роль в штурме укрепрайонов сыграли бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады, проявившие исключительный героизм. В то же время, воины 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса молниеносно зачистили и вернули под контроль Редкодуб, оперативно организовав там надежные оборонительные рубежи. Активное и непосредственное участие в прорыве позиций также принял элитный 10-й мобильный пограничный отряд "ДОЗОР". Операция "Вивальди" продолжает свое движение по вытеснению захватчиков из украинской земли.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Лиманском участке фронта российские оккупационные войска временно воздерживаются от привлечения тяжелой бронированной техники в боевых столкновениях. В течение сентября захватчики предпочитают маневренный легкий транспорт, в частности активно используют мотоциклы и квадроциклы.