«Проспали настоящий удар»: Андрей Билецкий раскрыл детали разгрома врага в Донецкой области

Вооруженные Силы Украины продемонстрировали образец высокого оперативного искусства на севере Донецкой области, полностью перехитрив российское командование и освободив ряд стратегически важных населенных пунктов. Успешные действия украинских подразделений позволили отбросить оккупантов с господствующих высот и вернуть под контроль государства 176 км² территорий с начала наступательной кампании.

Андрей Билецкий

Комбриг и руководитель операции рассказал, что эпицентром ожесточенного противостояния стал мощный логистический узел противника.

"Главной целью третьего сезона "Вивальди" стало Новое – ключевой хаб противника на плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг этого населенного пункта, тот и владеет инициативой на плацдарме, – объяснил логику военного маневра командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Белецкий. Описывая масштабную дезинформацию вражеского штаба, военачальник добавил: — Противник был убежден, что основным направлением удара является Шандриголово — Зеленая Долина. Это заставило его бессмысленно сжечь свои резервы в контратаках именно в этом направлении. Россияне просто проспали настоящий удар, сосредоточенный на взятии Нового".

Для раскрытия долгосрочных оборонных точек и укреплений россиян украинские инженеры и штурмовики задействовали технологическое ноу-хау. Старые советские бронетранспортеры БТР-60 были дистанционно переоборудованы в мощные беспилотные наземные дроны-камикадзе, которые взрывали самые крепкие доты и блиндажи захватчиков.

После прорыва линии обороны в рядах ВС РФ началась паника. оккупанты начали капитулировать и сдаваться в плен целыми подразделениями, среди которых оказались кадровые офицеры, артиллеристы и военные пилоты. Общие потери живой силы врага на этом участке оцениваются в 2000 человек.

Весомый вклад в разгром вражеской группировки внесли сводные силы разных оборонных ведомств страны, действовавших как один слаженный механизм. Ключевую роль в штурме укрепрайонов сыграли бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады, проявившие исключительный героизм. В то же время, воины 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса молниеносно зачистили и вернули под контроль Редкодуб, оперативно организовав там надежные оборонительные рубежи. Активное и непосредственное участие в прорыве позиций также принял элитный 10-й мобильный пограничный отряд "ДОЗОР". Операция "Вивальди" продолжает свое движение по вытеснению захватчиков из украинской земли.

Фото: Сдавшиеся в плен оккупанты. Третий АК

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Лиманском участке фронта российские оккупационные войска временно воздерживаются от привлечения тяжелой бронированной техники в боевых столкновениях. В течение сентября захватчики предпочитают маневренный легкий транспорт, в частности активно используют мотоциклы и квадроциклы.