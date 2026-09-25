Військові розповіли, коли армія РФ поверне бронетехніку на Лиманський напрямок

На Лиманській ділянці фронту російські окупаційні війська тимчасово утримуються від залучення важкої броньованої техніки у бойових зіткненнях. Протягом вересня загарбники надають перевагу маневреному легкому транспорту, зокрема активно використовують мотоцикли та квадроцикли. Проте в українській 63-й окремій механізованій бригаді очікують на кардинальну зміну ситуації вже з початком другого місяця осені, коли перші заморозки принесуть густу негоду.

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"Важкого озброєння на полі бою ми поки що не фіксуємо, проте маємо чітке розуміння, що воно невдовзі з'явиться, — зазначив начальник відділення комунікації 63-ї ОМБр капітан Ростислав Яцишин. — Супротивник зазвичай вичікує настання жовтня, розраховуючи на захист щільних ранкових туманів".

Офіцер Сил оборони наголосив, що українські захисники повністю готові до можливої зміни тактики ворога та мають достатньо ресурсів і навичок для відбиття ударів.

"У нас є серйозне сподівання, що російські війська спробують рухатися колонами, адже в такому разі ліквідовувати їхні сили буде значно простіше, — підкреслив Ростислав Яцишин. — Бойового досвіду нашій бригаді точно не бракує, оскільки ми успішно виконуємо ці завдання вже не перший рік".

Водночас капітан ЗСУ додав, що нинішні спроби окупантів прориватися на двоколісному та чотириколісному легкому транспорті завершуються для них регулярними втратами. За словами представника бригади, російські бійці кидають свої транспортні засоби та намагаються втекти, щойно фіксують звук наближення українських безпілотників. Така поведінка супротивника дозволяє операторам ударних дронів без особливих перешкод щоденно знищувати техніку загарбників.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що успішна наступальна операція "Вівальді", внаслідок якої українські захисники завдали розгромних втрат ворогу на Донеччині, готувалася протягом багатьох місяців. Детальний план дій особисто створював засновник Третьої штурмової бригади Андрій Білецький.



