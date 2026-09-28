«Проспали справжній удар»: Андрій Білецький розкрив деталі розгрому ворога на Донеччині

Збройні Сили України продемонстрували зразок високого оперативного мистецтва на півночі Донецької області, повністю перехитривши російське командування та звільнивши низку стратегічно важливих населених пунктів. Успішні дії українських підрозділів дозволили відкинути окупантів із панівних висот та повернути під контроль держави загалом 176 км² територій від початку наступальної кампанії.

Андрій Білецький

Комбриг і керівник операції розповів, що епіцентром запеклого протистояння став потужний логістичний вузол супротивника.

"Головною ціллю третього сезону "Вівальді" стало Нове — ключовий хаб противника на плацдармі. Хто контролює висоти довкола цього населеного пункту, той і володіє ініціативою на плацдармі, — пояснив логіку військового маневру командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький. Описуючи масштабне дезінформування ворожого штабу, воєначальник додав: — Противник був переконаний, що основним напрямком удару є Шандриголове — Зелена Долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. Росіяни просто проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового".

Для розкриття довготривалих оборонних точок та укріплень росіян українські інженери та штурмовики задіяли технологічне ноу-хау. Старі радянські бронетранспортери БТР-60 було дистанційно переобладнано на потужні безпілотні наземні дрони-камікадзе, які підривали найміцніші доти й бліндажі загарбників.

Після прориву лінії оборони у лавах ЗС РФ почалася паніка. Окупанти почали капітулювати та здаватися у полон цілими підрозділами, серед яких опинилися кадрові офіцери, артилеристи та військові пілоти. Загальні втрати живої сили ворога на цій ділянці оцінюють у 2000 осіб.

Вагомий внесок у розгром ворожого угруповання внесли зведені сили різних оборонних відомств країни, які діяли як один злагоджений механізм. Ключову роль у штурмі укріпрайонів відіграли бійці Третьої окремої штурмової бригади, що проявили винятковий героїзм. Водночас воїни 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса блискавично зачистили та повернули під контроль Рідкодуб, оперативно організувавши там надійні оборонні рубежі. Активну та безпосередню участь у прориві позицій також узяв елітний 10-й мобільний прикордонний загін "ДОЗОР". Операція "Вівальді" продовжує свій рух із витіснення загарбників з української землі.

Фото: Окупанти, які здалися у полон. Третій АК

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Лиманській ділянці фронту російські окупаційні війська тимчасово утримуються від залучення важкої броньованої техніки у бойових зіткненнях. Протягом вересня загарбники надають перевагу маневреному легкому транспорту, зокрема активно використовують мотоцикли та квадроцикли.