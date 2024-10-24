Просачиваются в дома, как тараканы: зачем оккупанты хотят захватить Селидово

Украинские военные подтвердили информацию о том, что российские захватчики берут штурмом Селидово. В частности, как говорит военный с позывным "Алекс", россияне уже заняли некоторые многоэтажки в центре города.

Селидово

"По Селидову, к сожалению, все так, как и говорил: противник преуспевает в центре, уже занял несколько многоэтажек. П*доры просачиваются как тараканы, постепенно оказываясь в домах. Наблюдая кадры боев и состояние городских построек, с грустью хочу сказать, что бои за Селидово чем-то напоминают бои за Новогродовку. Хорошего мало", — отмечает "Алекс".

При этом военный "Осман" сообщил, что Силы обороны просто не справляются с тем потоком захватчиков, которые бросили на штурм Селидово.

"Враг успешно проникает и рассредоточивается по домам и подвалам. Пленные, которых успели допросить, сказали, что прибыли свежие резервы, отправленные захватывать то, что, по докладам, "уже захвачено", поэтому в ближайшие дни давление сохранит свою тенденцию", — добавляет "Осман".

Как заявил аналитик, старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин, ключевое в том, что сказали военные – это нехватка сил.

"Если у вас нет людей, а враг бросил сотню или две солдат, и вы выбили даже 90% из них, те немногие, кто "рассредоточивается по домам и подвалам", обеспечивают окончательный контроль над местностью", — отметил эксперт.

По его словам, главный фактор, который помогает россиянам добиваться неких успехов – это масса.

"Селидово нужно русским не только для расширения своих флангов, но и как относительно крупный населенный пункт, который можно превратить в логистический центр для продолжения продвижения к Покровску, используя Селидово как опорную точку для выхода в "подбрюшье" города. Вероятно, по оси Шевченко и Новый Труд", — говорит Левин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации немецкого аналитика Юлиана Репке, российские войска вошли в город Селидово Донецкой области, который успешно защищался с лета.



