Просачиваются в дома, как тараканы: зачем оккупанты хотят захватить Селидово

Украинские военные
подтвердили информацию о том, что российские захватчики берут штурмом Селидово.
В частности, как говорит военный с позывным "Алекс", россияне уже заняли
некоторые многоэтажки в центре города.
Селидово
"По Селидову, к
сожалению, все так, как и говорил: противник преуспевает в центре, уже занял
несколько многоэтажек. П*доры просачиваются как тараканы, постепенно оказываясь
в домах. Наблюдая кадры боев и состояние городских построек, с грустью хочу
сказать, что бои за Селидово чем-то напоминают бои за Новогродовку. Хорошего
мало", — отмечает "Алекс".
При этом военный "Осман"
сообщил, что Силы обороны просто не справляются с тем потоком захватчиков,
которые бросили на штурм Селидово.
"Враг успешно
проникает и рассредоточивается по домам и подвалам. Пленные, которых успели
допросить, сказали, что прибыли свежие резервы, отправленные захватывать то,
что, по докладам, "уже захвачено", поэтому в ближайшие дни давление
сохранит свою тенденцию", — добавляет "Осман".
Как заявил
аналитик, старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин,
ключевое в том, что сказали военные – это нехватка сил.
"Если у вас нет
людей, а враг бросил сотню или две солдат, и вы выбили даже 90% из них, те
немногие, кто "рассредоточивается по домам и подвалам", обеспечивают
окончательный контроль над местностью", — отметил эксперт.
По его словам,
главный фактор, который помогает россиянам добиваться неких успехов – это масса.
"Селидово нужно
русским не только для расширения своих флангов, но и как относительно крупный
населенный пункт, который можно превратить в логистический центр для
продолжения продвижения к Покровску, используя Селидово как опорную точку для
выхода в "подбрюшье" города. Вероятно, по оси Шевченко и Новый Труд",
— говорит Левин.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что
по информации немецкого аналитика Юлиана Репке, российские войска вошли в город
Селидово Донецкой области, который успешно защищался с лета.
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