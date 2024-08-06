«Прорыв» ВСУ в Курской области: появилась реакция ФСБ

Как передает портал "Комментарии", Федеральная служба безопасности РФ заявила, что утром 6 августа ВСУ совершили "вооруженную провокацию" на участке границы в Курской области. Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление ФСБ заявили, что утром украинские военные якобы обстреляли приграничье Курской области.

ФСБ. Фото: из открытых источников

"Утром 6 августа ВСУ на участке государственной границы Российской Федерации в пределах Курской области осуществлена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись пограничные населенные пункты Курской области", — говорится в заявлении.

В ФСБ уверяют, что пограничники с подразделениями ВС России якобы приняли меры по отражению атак.

Отметим, после массированного обстрела поселка Суджа в Курской области россияне начали жаловаться на попытки прорыва украинской армией государственной границы. В отличие от прошлых рейдов, которые устраивали российские добровольцы, первыми о событиях сообщили путинские власти. Мол, идут бои по нескольким направлениям и "неспокойно" уже и в Белгородской области, но спустя какое-то время российские власти поспешили заявить, что российским войскам удалось выбить "украинские ДРГ" и российские военные полностью контролируют ситуацию. Вот только в российских пабликах пишут другое и господствуют другие настроения.

Изначально губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram заявил, что из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. По его словам, российские пограничники и военные не допустили прорыва границы.



