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Прорыв в Херсонской области, освобождено более 50 сел и городов от российских войск

Украина начала активно освобождать свои территории на юге.

сегодня, 21:07
Автор:

Slava Kot
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Под контроль Украины возвращено более 50 населённых пунктов, такое заявление сделал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в прямом эфире телемарафона.

Прорыв в Херсонской области, освобождено более 50 сел и городов от российских войск

Прорыв на юге, уволено более 50 населенных пунктов. Фото из открытых источников

Украина начала контрнаступление в конце августа на южном направлении, но значительных успехов там не добилась, по сравнению со вторым фронтом на востоке. Но по сообщениям американских СМИ и заместителя министра внутренних дел Евгений Енина ВСУ начали активно увольнять населенные пункты в Херсонской области.

Кроме 50 городов и сел были уволены около 3500 украинских жителей, находившихся под оккупационными властями солдат Российской Федерации.

По словам Енина, уже выявлено 105 преступлений, совершенных российскими военными.

По сообщениям иностранного издания, Украина смогла прорвать российскую защиту и теперь активно деоккупирует свои территории в обоих направлениях. Генштаб ВСУ официально не сообщает об освобождении населенных пунктов на юге, но по информации R euters украинские силы удачно движутся вдоль Днепра и уже успели пройти десятки километров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новом пакете помощи от американского правительства на сумму более 600 млн долларов. Среди техники есть артиллерийские установки HIMARS. Именно таким оружием ВСУ удачно уничтожали российские командные посты и склады на оккупированных территориях.

Также "Комментарии" писали об удивительных инсценировках от российских военных. Они заложили около 24 тонн морских противопехотных мин в траншее для демонстрации взрыва. Этот взрыв должен был показать, как армия РФ уничтожает одним выстрелом танка состав украинских боеприпасов.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-celebrates-capturing-key-town-putin-ally-mulls-possible-nuclear-response-2022-10-02/
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