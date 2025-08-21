Прорыв фронта под Добропольем в Генштабе выступили с новым заявлением

Украинские защитники продолжают проведение стабилизационных мероприятий Добропольском направлении. От врага зачищен ряд населенных пунктов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Бои на Добропольском направлении. Фото: из открытых источников

Сообщается, что в результате активных совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил и Нацгвардии Украины, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", противник несет существенные потери.

"Только за трое последних суток безвозвратные потери российских оккупантов составили 206 человек (всего с начала операции, 4 августа — 1116 человек), санитарные потери — 73 человека (всего — 412), пленный — 1 (всего — 38)", — сказано в сообщении.

Также Россия потеряла значительное количество техники и вооружения. За указанный период уничтожено и повреждено: 3 танка (всего — 12); 3 боевые бронированные машины (9); 24 единицы авто- и мототехники (124); 12 пушек (30), 35 БпЛА различных типов (126).

За период операции в результате поисково-ударных действий зачищены от врага населенные пункты Донецкой области Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

