Пророссийская страна, тайно спасавшая Украину в войне против России

Болгария в решающие месяцы войны тайно поставляла в Украину горючее, советское оружие и боеприпасы к нему. Это все происходило в секрете, ведь руководство страны имело пророссийских политиков в собственном правительстве. Об этом сообщает портал "Комментарии" на исследование немецкого издания Welt.



Кирилл Петков и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

28 апреля в Украину с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Руководство Болгарии выразило свою поддержку Украине. Однако ничего конкретного не предложило, по крайней мере, официально, ведь Социалистическая партия имеет большую поддержку в правительстве Болгарии.

"Когда Петков и Зеленский наконец-то появились вместе перед камерами, они объявили о соглашении, которое прозвучало довольно странно. Болгария будет ремонтировать военную технику из Украины. Двое мужчин улыбнулись и крепко взялись за руки", — пишет Welt .

Болгария была одной из двух стран НАТО, отказавшихся отправлять оружие в Украину. Другой такой страной оказалась Венгрия. Однако, как показывает исследование Welt , Болгария инициировала комплексную поддержку Украины.

"Во избежание официальных поставок оружия боеприпасы и вооружения попадали в Украину опосредованно. Иногда Болгария покрывала треть потребностей украинской армии", — утверждает немецкое издание.

Кроме вооружения, Болгария отправляла в Украину дизель и в период с апреля по август обеспечила 40% потребностей украинской армии. Такое решение было крайне опасно, ведь в тот период болгары перерабатывали российскую нефть на дизель в своей стране.

Таким образом, одна из стран Восточного блока, которая считается пророссийской, обрела смелость, несмотря на зависимость от России и возможного агрессивного поведения Путина. Таким действиям Болгарии способствовали премьер-министр Петков и министр финансов Асен Васильев. Украинское правительство подтвердило расследование WELT.

"Кирилл Петков продемонстрировал свою честность, и я всегда буду благодарен ему за то, что он использовал все свои политические способности для поиска решения", – сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Хорватии повторяет кремлевскую пропаганду.

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