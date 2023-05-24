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Пропагандисты заявляют о новом "прорыве" границы

На этот раз россияне жалуются на проникновение в РФ со стороны так называемой "ДНР"

сегодня, 12:28 comments1637
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Автор:

Кравцев Сергей

Россияне заявили о новой попытке "прорыва" границы. В этот раз в Ростовской области со стороны так называемой "ДНР". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Пропагандисты заявляют о новом "прорыве" границы

Российские войска. Фото: из открытых источников

Как утверждают российский пропагандистские СМИ, неизвестный мужчина со взрывчаткой пытался прорваться через КПП "Весело-Вознесенка" в Ростовской области.


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"Вчера со стороны "ДНР" около 19 часов вечера он перелез через забор и побежал по лесу в сторону хутора Максимов", — говорят росСМИ.

Сообщается, что российские пограничники якобы попытались догнать мужчину, но он подорвал себя и погиб. Российские СМИ уверяют, что инцидентом занимаются следователи.

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Источник: https://t.me/breakingmash/44284
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