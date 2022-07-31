Пропагандисты РФ отреагировали на гибель украинского бизнесмена Вадатурского во время обстрела Николаева

По словам российских пропагандистов Маргариты Симоньян и Бориса Рожина, что подтвердили гибель Алексея Вадатурского и его жены, произошедшую во время обстрела города Николаева, то, что случилось, было целенаправленным убийством. Таким образом, бизнесмену отомстили за то, что поддерживал свою страну.

Смерть Вадатурского от российского снаряда (фото из открытых источников)

Об этом информирует сотрудник украинских СМИ Денис Казанский, проанализировавший обнародованные посты россиян в Telegram-каналах.

Так, кремлевская пропагандистка Симоньян назвала это — "денацификацией в действии", а ее коллега Рожин отозвался о гибели Вадатурского от российского снаряда, как "ликвидация", обвинив покойного предпринимателя, якобы поддерживавшего "карательные батальоны". "Этого вычеркиваем", — в циничном духе отозвался Рожин.

"То есть, российское командование намеренно убило пожилую семейную пару гражданских и называет это "денацификацией". Гордится этой расправой", – утверждает украинский журналист.

При этом, российские захватчики в очередной раз вели обстрел Николаева, это было минувшей ночью уже в 01:00 и рано, примерно в 05:00. По обнародованной информации, есть жертвы среди мирного населения, от обстрелов оккупантов погиб один житель, еще двое получили ранения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что появились подробности массированного обстрела Николаева. В результате массированного обстрела Николаева погиб один человек. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. В результате обстрела погиб Герой Украины, владелец одной из крупнейших компаний Украины "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга.

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