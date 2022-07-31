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Пропагандисты РФ отреагировали на гибель украинского бизнесмена Вадатурского во время обстрела Николаева

Вадатурский погиб вместе с женой в результате удара оккупантов по Николаеву

сегодня, 20:39
Автор:

Лиля Воробьева
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По словам российских пропагандистов Маргариты Симоньян и Бориса Рожина, что подтвердили гибель Алексея Вадатурского и его жены, произошедшую во время обстрела города Николаева, то, что случилось, было целенаправленным убийством. Таким образом, бизнесмену отомстили за то, что поддерживал свою страну.

Пропагандисты РФ отреагировали на гибель украинского бизнесмена Вадатурского во время обстрела Николаева

Смерть Вадатурского от российского снаряда (фото из открытых источников)

Об этом информирует сотрудник украинских  СМИ Денис Казанский, проанализировавший обнародованные посты россиян в Telegram-каналах.

Так, кремлевская пропагандистка Симоньян назвала это — "денацификацией в действии", а ее коллега Рожин отозвался о гибели Вадатурского от российского снаряда, как "ликвидация", обвинив покойного предпринимателя, якобы поддерживавшего "карательные батальоны". "Этого вычеркиваем", — в циничном духе отозвался Рожин.

"То есть, российское командование намеренно убило пожилую семейную пару гражданских и называет это "денацификацией". Гордится этой расправой", – утверждает украинский журналист.

При этом, российские захватчики в очередной раз вели обстрел Николаева, это было минувшей ночью  уже в 01:00 и рано, примерно в 05:00. По обнародованной информации, есть жертвы среди мирного населения, от обстрелов оккупантов погиб один житель, еще двое получили ранения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что появились подробности массированного обстрела Николаева. В результате массированного обстрела Николаева погиб один человек. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. В результате обстрела погиб Герой Украины, владелец одной из крупнейших компаний Украины "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга.



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Источник: https://t.me/kazansky2017/3506
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 20:23

Морок там, де Зе-вирок. "Мрія" з намордниками Герег і відкатами весільному коміку і "Велике крадівництво" де 40% відкату - всьо. Так і комісійні на меньшу кількість ділити. Темний Зе-янгол Бога, карає жахливо корумповану, розікрадена країну: "До останнього українця". Але ми страждаємо ні за що - ну жили і діяли за правилами пекла - але ж нас за що? Ми ж не винуватая.


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