Надо быть большим патриотом, чтоб ездить на УАЗ Патриот. Об этом заявил российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своей программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Соловьев. Фото из открытых источников

"Я никогда не забуду это ощущение, когда мы едем с командующим армии, и водитель, на ходу с ужасом поворачивается к нам, а рычаг переключения передач – у него в руках. Машина новая!", –возмутился пропагандист, отметив, что цены на отечественный автопром слишком высокие, а качество – оставляет желать лучшего.

Соловьев отметил, что весь фронт ругается на такую ситуацию.

"Когда-нибудь в чувства придут люди или нет? Когда ты смотришь, на чем воюют наши ребята: они предпочитают китайские багги, хабаровские багги хорошие. Прекрасные делают багги "русцентр" чеченской республики. А машины когда-нибудь начнем делать нормальные? Это что, бином Ньютона? При том цены-то какие".

Он отметил, что даже американская техника негативно реагирует на "чудо" российского производства.

"Мне нравится, что часы Apple, которые туда не надо брать, когда едем в машине, они начинают сигнал давать: Немедленно покиньте это помещение, шум не совместимый с вашим слухом. Вы потеряете слух", – добавил Соловьев.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Исчезновение целой бригады ВСУ на Покровском направлении: что известно

ru -пропагандисты распространяют информацию о якобы исчезновении 152-й отдельной егерской бригады ВСУ вместе с командиром во время боевых действий на Покровском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

В сообщениях утверждается, что украинские военные массово исчезают, а их родственники не могут получить никакой информации о судьбах своих близких. Верифицировав информацию в Генштабе Вооруженных Сил Украины, Центр сообщает, что 152-я бригада продолжает выполнять боевые задачи, и заявления о ее якобы исчезновении безосновательны.