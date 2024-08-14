На фоне наступления ВСУ в Курской области в украинском медиапространстве резко уменьшилось количество скандалов, связанных с работой ТЦК, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

ВСУ продолжают наступление в Курской области. Фото из открытых источников

"На фоне событий в Курской области и перенаправлении основных усилий российской информационной машины притихла тема "притеснений" уклонистов и "зверств" ТЦК", — отметил Максим Жорин.

Военнослужащий отметил, что в разы уменьшилось количество разогнанных в сети скандалов и комментариев под постами.

"Это как раз тот самый момент, чтобы понять, что большинство "конфликтных вопросов" в украинском обществе – это хорошо спланированные операции РФ, в которые они никогда не жалели вкладывать деньги", – подытожил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" сообщил, что захваченные в плен российские военные выразили желание воевать на стороне Украины в российских добровольческих группировках. По его словам, российские добровольцы должны пройти проверки, чтобы попасть в ряды украинских сил.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что не секрет, что для Кремля украинцы не являются приоритетом, а потому гуманитарная помощь на временно оккупированных территориях имеет функцию шантажа и подкупа лояльности населения. В то же время, потребности этнических россиян имеют большую приоритетность, поскольку в Кремле прекрасно понимают, что оккупированные территории – не Россия. Следовательно, отметили в Центре сопротивления, все гуманитарные грузы были перенаправлены на Курщину. Соответствующее решение Кремль объясняет якобы инициативой населения оккупированных территорий, а местным жителям отказывают в выдаче помощи. Зато их кормят обещаниями.

