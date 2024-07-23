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Пропаганда не сработала: украинцы отказываются поступать в вузы оккупантов

Оккупантам не удается привлекать молодежь в свои вузы

сегодня, 21:17
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Марьян Ощановский

Украинская молодежь на временно оккупированных территориях не желает поступать в высшие образовательные учреждения, несмотря на российскую пропаганду, рассказывающую о перспективности обучения в таких заведениях.

Пропаганда не сработала: украинцы отказываются поступать в вузы оккупантов

Обучение в оккупация ухудшается. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, несмотря на все попытки россиян сделать вид прекрасных перспектив с их приходом на захваченные и истребленные территории Украины, им это плохо удается.

"Взять хотя бы в пример вступительную кампанию, которую враг развернул на временно оккупированных территориях. Никакие обещания бесплатного обучения, больших стипендий, трудоустройства не смогли привлечь желающих учиться в фейковых вузах на территориях так называемых "ЛНР" и "ДНР". Коллаборанты даже выбрали тактику "берем всех". Но и это не помогло", – говорится в сообщении Центра сопротивления.

Отмечается, что молодежь не желает учиться в образовательных учреждениях оккупантов, поскольку россияне превратили систему образования на временно захваченных территориях в очаги пропаганды, а не знаний.

Центр национального сопротивления также предупредил о последствиях добровольной службы на россиян и участии в их античеловеческой кампании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно захваченных территориях Украины из-за дефицита врачей местные оккупационные администрации обязали амбулатории в первую очередь обслуживать солдат РФ. Таким образом, сообщает Центр национального сопротивления, враг хочет разгрузить военные госпитали. При этом противник снова планирует спрятаться за спинами гражданских лиц и использовать мирные объекты в военных целях, что являются преступлением.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-provalyuyut-vstupnu-kampaniyu-na-tot-ukrayiny/
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