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Марьян Ощановский
Украинская молодежь на временно оккупированных территориях не желает поступать в высшие образовательные учреждения, несмотря на российскую пропаганду, рассказывающую о перспективности обучения в таких заведениях.
Обучение в оккупация ухудшается. Фото из открытых источников
Как сообщает Центр национального сопротивления, несмотря на все попытки россиян сделать вид прекрасных перспектив с их приходом на захваченные и истребленные территории Украины, им это плохо удается.
Отмечается, что молодежь не желает учиться в образовательных учреждениях оккупантов, поскольку россияне превратили систему образования на временно захваченных территориях в очаги пропаганды, а не знаний.
Центр национального сопротивления также предупредил о последствиях добровольной службы на россиян и участии в их античеловеческой кампании.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно захваченных территориях Украины из-за дефицита врачей местные оккупационные администрации обязали амбулатории в первую очередь обслуживать солдат РФ. Таким образом, сообщает Центр национального сопротивления, враг хочет разгрузить военные госпитали. При этом противник снова планирует спрятаться за спинами гражданских лиц и использовать мирные объекты в военных целях, что являются преступлением.
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