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Пропаганда на оккупированных территориях: враг добрался до интернатов

Россияне на оккупированных территориях обходят с пропагандой школы-интернаты

сегодня, 20:19
Автор:
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Марьян Ощановский
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Захватчики из подразделений Росгвардии обходят на оккупированных территориях школы-интернаты, где занимаются пропагандой. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет портал "Комментарии".

Пропаганда на оккупированных территориях: враг добрался до интернатов

Россияне распространили пропаганду на интернаты. Фото из открытых источников

В Центре сопротивления рассказали, что во время уроков россияне восхваляют оккупацию Украины и заставляют писать письма подросткам из других заведений, которые де-факто находятся во вражеском плену и не имеют связи с опекунами. 


Агитационные мероприятия в интернатах росгвардейцы назвали "урок мужества". Во время визитов в интернаты оккупантов сопровождают пропагандистские медиа, которые используют детей для популяризации войны против Украины, отметили в Центре сопротивления.

Центр национального сопротивления отметил, что персонал интерната, который пошел на сотрудничество с врагом, и росгвардейцы, которые причастны к репрессиям украинцев, понесут ответственность за свои действия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне усилили репрессии против местных жительниц. Российские силовики придирчиво мониторят страницы жительниц оккупированных территорий, в частности обращают внимание на то, есть ли среди их предпочтений паблики проукраинского направления. Таким образом оккупанты пытаются выявить "диверсанток" и "террористок".

"Комментарии" также писали, что Главное управление разведки Украины раскрыло детали новой спецоперации против РФ, которую удалось провести во временно оккупированном Мелитополе 1 декабря. По данным разведки, силы сопротивления устроили внезапную атаку на оккупантов в обеденное время на въезде в город.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosgvardiya-obhodyt-internaty-na-tot/
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