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Прокуратура Германии начала расследование по делу о военном преступлении в Украине

Следственные органы Германии ведут дело о военном преступлении, которое было совершено против немецкого гражданина в Украине.

сегодня, 11:50
Автор:
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Slava Kot
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Федеральная прокуратура Германии проводит расследование по обстрелу Гостомеля российскими силами, где пострадало лицо с германским гражданством. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.

Прокуратура Германии начала расследование по делу о военном преступлении в Украине

Следственные органы Германии расследуют военные преступления в Украине. Фото из открытых источников

Немецкие следователи ведут дело по военному преступлению, которое произошло в поселке Гостомель Киевской области. Расследование началось несколько месяцев назад, однако о деле, где пострадал гражданин Германии, стало известно только сейчас.


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"В этой связи есть подозрения в совершении военного преступления", — заявил пресс-секретарь федеральной прокуратуры Германии.

Немецкие следственные органы заявили, что сотрудничают с украинскими правоохранительными органами, чтобы получить дополнительную информацию об инциденте. Однако пресс-секретарь прокуратуры не предоставил никаких деталей относительно степеней тяжести пострадавшего и сам обстрел.

Кроме отдельного дела в отношении немецкого гражданина, федеральная прокуратура также проводит структурное расследование по военным преступлениям, которые происходят во время войны в Украине. Сейчас проходит начальный этап, где немецкие следственные органы будут искать и прорабатывать доказательства, однако без вынесения обвинений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что комиссия ООН посетила деоккупированные части Украины в Херсонской и Запорожской областях и сделала заявление о пытках граждан Украины российскими силами.

Также "Комментарии" писали, что в Германии сделали тревожный прогноз по завершению войны в Украине. Немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг называл дату, до которой может продолжаться российско-украинская война.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/12057
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