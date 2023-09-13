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Производит больше ракет, чем до 2022 года: почему РФ больше не боится санкций

Странам Запада сложно закрыть все пути обхода санкций из-за специфики самих товаров

сегодня, 16:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ситуация в 2023 году для России уже выглядит не так обреченно, как в 2022. Стране-агрессору удалось преодолеть санкционное давление и теперь она способна производить большее количество ракет, чем до начала полномасштабного вторжения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times". Журналисты в своей статье ссылаются на неназванных чиновников.

Производит больше ракет, чем до 2022 года: почему РФ больше не боится санкций

Ракеты. Фото: из открытых источников

"По словам американских, европейских и украинских чиновников, России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенные Западом, и расширить свое ракетное производство до большего, чем довоенный уровень, что делает Украину особенно уязвимой к усилению атак в ближайшие месяцы", – говорится в материале.


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По оценкам американских официальных лиц, в результате санкций Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и других видов вооружений в начале войны в феврале 2022 года по меньшей мере на шесть месяцев. Но к концу 2022 года московское военно-промышленное производство снова начало набирать обороты, признают американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, чтобы не разглашать деликатную оценку.

В ответ на такую ситуацию США делают ставку на усиление украинской противовоздушной обороны. Указывается, что Россия через разветвленную сеть контрабанды получает дефицитные компоненты через третьи страны, такие как Армения и Турция.

Американские чиновники опасаются, что увеличение производства российских ракет может означать новые удары по энергосистеме Украины осенью и зимой.

В статье указывается, что странам Запада сложно закрыть все пути обхода санкций из-за специфики самих товаров.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на западные санкции, которые действуют уже больше года, РФ не имеет проблем с покупкой оригинальных подсанкционных деталей для Boeing и Airbus. На помощь стране-агрессоре пришли целый ряд дружественных стран. В лидерах по обходу санкций и поставках нужных деталей России ОАЭ, Китай, Турция.




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Источник: https://www.nytimes.com/2023/09/13/us/politics/russia-sanctions-missile-production.html
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