Кто помогает РФ в обход санкций покупать детали для самолетов: список дружественных стран

Несмотря на западные санкции, которые действуют уже больше года, РФ не имеет проблем с покупкой оригинальных подсанкционных деталей для Boeing и Airbus. На помощь стране-агрессоре пришли целый ряд дружественных стран. В лидерах по обходу санкций и поставках нужных деталей России ОАЭ, Китай, Турция. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в расследовании "Важных историй".

Самолеты. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что для обхода санкций по поставкам деталей для самолетов россияне начали злоупотреблять параллельным импортом.

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Журналисты проанализировали таможенные данные и выяснили, что с марта 2022-го по март 2023 года в Россию ввезли оригинальных запчастей для Boeing и Airbus на более 180 млн долларов.

Российские авиакомпании, которым нужны запчасти, покупают их в "дружественных" странах. В частности, среди таких продавцов лидируют Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Турция.

Больше всего деталей продала в Россию дубайская компания Ats Heavy Equipment & Machinery. За год с небольшим она сделала более 700 поставок на более чем 40 млн долларов. В основном запчасти для Boeing и Airbus достались группе "Аэрофлот", в которую, кроме собственно "Аэрофлота", входят компании "Россия" и "Победа".

При этом поставщик может быть иностранный, а хозяева у него — россияне. Например, в топ-10 входит компания Griffon (ОАЭ). По данным Sayari, ее бенефициары — Ирина Гороховская и Илья Рысев.

Один из основных покупателей авиазапчастей в России — московская компания "Протектор". Запчасти для Boeing — "Протектор" закупил, чтобы перепродать российским авиакомпаниям "ЮТэйр", "Победа", S7 и другим.



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