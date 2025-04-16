Прогноз на окончание войны: Гордон сделал неожиданное заявление

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Slava Kot
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что ни один человек не может дать точный прогноз, когда закончится война в Украине. По его словам, если кто-то дает прогноз на окончание войны и условий ее конца, тот "лжет".
Дмитрий Гордон. Фото из открытых источников
Дмитрий Гордон в эфире Новости.LIVE рассказал, что никто не может точно знать, когда закончится война в Украине.
Гордон считает, что любые прогнозы относительно условий и окончания войны являются "спекуляциями". По его словам, предусмотреть точное время завершения конфликта невозможно.
Отметим, что сам Гордон несколько раз давал прогноз на войну в Украине, в котором предусматривал ее окончание в 2024 году. В марте прошлого года он прогнозировал, что в Украину войдут западные войска, которые помогут завершить войну.
В другом прогнозе Гордон предполагал, что горячая фаза войны в Украине завершится 30 декабря 2024 года. Однако, по его словам, этому помешал Путин, якобы сорвавший переговоры с Трампом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о неудачном прогнозе Арестовича о войне в Украине.
Также "Комментарии" писали о другом военном обозревателе Олеге Жданове, который прогнозировал окончание войны в Украине в 2024 году.
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