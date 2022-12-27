Проект "Хочу жить" работает: сколько россиян добровольно обратилось с просьбой сдаться в плен

С момента запуска проекта "Хочу жить" поступило около 4,5 тыс. обращений от россиян относительно добровольной сдачи в украинский плен. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виталий Матвиенко.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"С сентября, с момента старта проекта, количество обращений – примерно 4,5 тыс. В день примерно – от 70 до 100 обращений. К нам обращаются родственники тех, кого могут мобилизовать или уже мобилизовали. К нам обращаются уже мобилизованные и еще не мобилизованные. И также есть обращение от кадровых военных РФ", — отметил Матвиенко.

По его словам, в путинский режим понимает, что далеко не все мобилизованные хотят отправляться на войну в Украину и поэтому усилил ответственность граждан РФ за сдачу в плен. Но это ни коем образом не привело к тому, что желающих сдаться в плен стало меньше. Число сдавшихся в плен россиян продолжает увеличиваться.

"Украина учитывает то, что Россия усилила ответственность за добровольную сдачу в плен, поэтому все российские военнослужащие, которые добровольно сдаются, оформляются нашей стороной как те, что были взяты в плен во время боя. Это гарантирует таким пленным, после того, как они вернутся в Россию, что их не будут преследовать, и будут сохраняться все выплаты", — отметил спикер.

Он добавил, те, кто сдаются в плен, сами принимают решение, хотят ли они быстро вернуться обратно через в обменный фонд.

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