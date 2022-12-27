Проект "Хочу жить" работает: сколько россиян добровольно обратилось с просьбой сдаться в плен

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Кравцев Сергей
С момента запуска проекта "Хочу жить" поступило около 4,5 тыс. обращений от россиян относительно добровольной сдачи в украинский плен. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виталий Матвиенко.
Российские военные. Фото: из открытых источников
По его словам, в путинский режим понимает, что далеко не все мобилизованные хотят отправляться на войну в Украину и поэтому усилил ответственность граждан РФ за сдачу в плен. Но это ни коем образом не привело к тому, что желающих сдаться в плен стало меньше. Число сдавшихся в плен россиян продолжает увеличиваться.
Он добавил, те, кто сдаются в плен, сами принимают решение, хотят ли они быстро вернуться обратно через в обменный фонд.
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