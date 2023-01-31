Продвижение на Лиманском направлении приостановилось: военные назвали причину

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Кравцев Сергей
Украинские защитники продолжают вести бои на Лиманском направлении в Луганской области. Однако погода и ресурсы пока не способствуют тому, чтобы наступление продвигалось. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого в эфире общенационального телемарафона.
ВСУ. Фото: Getty Images
Он добавил, что отсутствие продвижения не означает, что бои прекратились. Наши защитники на Лиманском направлении продолжают уничтожать логистику и склады врага.
По словам Череватого, наступление войск зависит не только от имеющихся ресурсов, но и от погодных условий. Хотя спикер не исключил, что для контрнаступления нужно собрать "мощный кулак", имея в виду военную помощь партнеров.
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