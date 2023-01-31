Продвижение на Лиманском направлении приостановилось: военные назвали причину

Украинские защитники продолжают вести бои на Лиманском направлении в Луганской области. Однако погода и ресурсы пока не способствуют тому, чтобы наступление продвигалось. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого в эфире общенационального телемарафона.

ВСУ. Фото: Getty Images

"Ряд факторов влияет, во-первых, мы – не россияне. Мы не бросаем наши подразделения, когда нет резервов, достаточной огневой поддержки. Поэтому мы действуем так, как приписывает адекватная современная военная наука. Когда у нас были эти возможности, мы продвигались — погодные условия, резервы", — объяснил Сергей Череватый.

Он добавил, что отсутствие продвижения не означает, что бои прекратились. Наши защитники на Лиманском направлении продолжают уничтожать логистику и склады врага.

"Боевые задачи бывают разные — это не всегда наступательные действия. Это истощение противника, а есть момент, когда ты можешь перейти к более решительным действиям и прорвать оборону противника, как в Харьковской области было", — добавил спикер.

По словам Череватого, наступление войск зависит не только от имеющихся ресурсов, но и от погодных условий. Хотя спикер не исключил, что для контрнаступления нужно собрать "мощный кулак", имея в виду военную помощь партнеров.

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