Продвинулись в течение последних двух суток: оккупанты захватили новые территории

На Торецком направлении оккупанты продолжают активное продвижение, об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, оккупанты глубоко вклинились в тактической зоне обороны Вооруженных сил Украины на Торецком направлении, более того, они имеют определенные успехи.

Торецк

"Полностью заняли с.Южное и большую часть с.Железное, как минимум половину с.Северное. Причем противнику удалось продвинуться на этих отрезках в течение крайних 2-3-х суток", — отметил Машовец.

Кроме того, по его информации, в районе села Нью-Йорк передовые подразделения захватчиков полностью заняли южную часть и частично центральную часть поселка, а также сумели расширить это вклинение в сторону Пантелеймоновки и Александрополя.

Таким образом, говорит Машовец, становится понятным текущий замысел командования противника относительно действий на Торецком направлении. Оно, предположил эксперт, очевидно, путем одновременного продвижения своих передовых подразделений по направлениям через Юрьевку — Нью-Йорк в сторону села Нелиповка, а также через Железное на ту же Нелиповку пытается отрезать украинские подразделения, которые еще продолжают удерживать восточную часть села Нью-Йорк.

"И пока, ему это удается. По крайней мере, на данный момент, они достаточно близко находится от выполнения этого замысла", — отметил Машовец.

Эксперт также добавил, что сейчас оккупанты в селе Железное уже ведут бои в районе ул. Сумской и пытаются прорваться в сторону "Водолея" (это магазин). Кроме того, в Нью-Йорке прорвались к заправке ТНК на дороге в сторону Сухой Балки, подытожил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский сообщил , какие города хочет захватить враг.



