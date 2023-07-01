Продолжили ли ВСУ переброску войск на восточный берег Херсонщины: ответ британской разведки

ВСУ недавно возобновили переброску солдат на восточный берег Днепра в Херсонской области. Боевые действия в районе Антоновского моста усугубляются затоплениями после подрыва Каховской ГЭС. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Британии.

ВСУ. Фото: Getty Images

В британской разведке отмечают, примерно с 23 июня 2023 года украинские силы почти наверняка возобновили переброску личного состава на восточный берег Днепра в Херсонской области, вблизи разрушенного Антоновского моста.

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Начиная с 27 июня бои на восточном берегу усилились. Российские силы, которые обороняются, также включают солдат 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии России, которая входит в состав Днепровской группы войск.

В частности враг скорее всего передислоцировал части ЮВО, которые защищают берег, для усиления запорожского направления.

"Боевые действия в районе моста почти наверняка осложняются затоплением, разрушениями и остаточной грязью после прорыва Каховской дамбы 06 июня 2023 года", — добавляет разведка.

В ночь на 6 июня российские военные подорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате прорыва плотины были затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, что привело к гибели гражданских, животных, разрушению и загрязнению Днепра.



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