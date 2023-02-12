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Продолжили бы украинцы воевать после ядерного удара России. Результаты опроса

Большинство украинцев готовы продолжать сопротивление против России даже несмотря на ядерный удар по Украине.

сегодня, 10:10
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Автор:

Slava Kot

Мюнхенская конференция по безопасности заказала репрезентативный опрос в Украине относительно того, продолжили бы украинцы войну, если бы Россия нанесла ядерный удар по территории страны. 89% ответили, что воевали бы и дальше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Tagesspiegel.

Продолжили бы украинцы воевать после ядерного удара России. Результаты опроса

Украинцы готовы воевать после ядерного удара. Фото из открытых источников

Путин несколько раз прямо угрожал Западу и Украине нанести ядерные удары. Эти угрозы выросли после оглашения Германии и союзников предоставить танки Украине для противостояния российской агрессии. Тогда Дмитрий Медведев заявил, что Россия может начать ядерную войну. По этим причинам Мюнхенская конференция по безопасности заказала репрезентативный опрос в Украине в ноябре 2022 года.


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По результатам опроса, оказалось, что взгляды украинцев существенно отличаются от немецких. Ядерная угроза играет одну из важнейших ролей в дискуссиях в Германии, в то время как украинцев не смущают угрозы Москвы. Согласно опросу, для 89% украинцев ядерный удар по Украине не является причиной прекратить войну. Кроме того, 85% выразили мнение, что отход России к линии 24 февраля не являлся бы основанием для завершения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова генерала польской армии, объясняющего, что будут делать россияне перед новым наступлением. Военный объясняет, что Россия хочет собрать силы для штурма в количестве 6:1, а перед самой атакой нанести авиационные и ракетные удары по позициям украинских военных.

Также "Комментарии" писали о том, сколько немцев готовы взять в руки оружие для защиты своей страны, в случае подобного нападения, которое произошло со стороны России на территории Украины 24 февраля.



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Источник: https://www.tagesspiegel.de/internationales/auch-bei-russischem-nuklearschlag-89-prozent-der-ukrainer-wollen-weiterkampfen--bis-zur-ruckeroberung-der-krim-9299993.html?fbclid=IwAR3n82yddPhZ68DogZS0z_peeXADeP6zoO-Zmu3AMkQBE0v4f0qSnTU11Sk
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