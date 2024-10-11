Продолжаются динамические бои: что известно о наступлении РФ на Курщине

За последние сутки украинская армия сожгла немало бронетехники россиян в населенном пункте Любимовка Курской области.

Россияне пытаются контратаковать в Курской области. Фото из открытых источников

"За вчерашний день минимум 5 сожженных единиц бронетехники наблюдала аэроразведка. Также сегодня в течение дня противник активно применил "броню" с десантом на севере Любимовки, теряя технику", – сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

По словам офицера ВСУ, пока невозможно сказать о конкретных результатах, поскольку продолжаются активные бои.

"По состоянию на обед сегодняшнего дня было отбито подавляющее большинство утраченных позиций на линии Новоивановка – Любимовка. Слишком все динамично, чтобы отслеживать по приложениям", – сообщил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Курской области российские захватчики прорвали украинскую оборону на наиболее вероятном направлении в районе Любимовки и в сутки продвинулись на 7 км в направлении Зеленый Путь — Новоивановка, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник. "Судя по карте, в бой пришлось вступить и нашим дронщикам, и минометчикам. Ситуацию удалось стабилизировать за счет ведения резервов. Россияне сумели прорвать оборону в Любимовке за счет бронекулака из 30 единиц техники и мощной концентрации артиллерии и дронов", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия преуспела на левом фланге Сил обороны Украины в Курской области, сообщает аналитический проект DeepState. "Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам. Враг за последнее время стащил немало техники и живой силы", – говорится в сообщении DeepState. Аналитики отмечают, что противник пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Путь.