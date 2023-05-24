Продолжают ли "РДК" и "ЛСР" операцию: в США высказались о ситуации в Белгородской области

Подразделения "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР), которые начали операцию в Белгородской области, не вышли с территории РФ, но после боестолкновения с войсками РФ могли отойти ближе к границе с Украиной. Как передает портал "Комментарии", такие выводы в обновленном отчете озвучили эксперты Института изучения войны (ISW).

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, российские власти объявили о завершении "контртеррористической операции" в Белгородской области 23 мая, заявив, что якобы разгромили в регионе РДК и ЛСР, которые сражаются на стороне Украины.

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В Минобороны РФ заявило, что подразделения пограничных войск Западного военного округа (ЗВО) отразили рейд и изгнали всех "диверсантов" из Белгородской области. Губернатор края Вячеслав Гладков при этом призвал эвакуированных жителей подождать, прежде чем вернуться в приграничные населенные пункты.

Позже 23 мая российские власти объявили, что за день до этого эвакуировали 100 гражданских из 9 приграничных населенных пунктов Белгородской области, хотя Гладков первоначально отрицал проведение официальной эвакуации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет проводить экстренное заседание Совбеза для обсуждения рейда в Белгороде, а вместо этого обсудит ситуацию во время запланированного на 26 мая заседания Совета безопасности, вероятно, в попытке выразить уверенность в отношении возможности РФ справиться с ситуациями.

"По состоянию на 23 мая российские силы, вероятно, оттеснили силы РДК и ЛСР, по крайней мере, к пограничному поселку Козинка и, возможно, за пределы территории России", — отмечают в ISW и уточняют, что Козинка находится примерно в 76 км к юго-востоку от украинского города Сумы.

Российские источники распространили кадры, на которых военные обстреливали позиции машин РДК и ЛСР возле пограничного пункта "Козинка" в течение ночи, и заявили, что утром силы РФ отбили Козинку и ее пограничный пункт.

Геолоцированные кадры российских государственных СМИ показывают поврежденные и уничтоженные автомобили на блокпосте. Некоторые российские источники утверждали, что силы РДК и ЛСР закрепились в церкви Козинка, но, по предварительным данным, к вечеру российские силы могли вытеснить их.

Также российские источники утверждали, что войска РФ начали операции по зачистке Козинки и Глотово (непосредственно к востоку от Козинки) 23 мая. На кадрах с геолокацией, опубликованных 23 мая, видны последствия обстрела Горы Подола (примерно в 6 км к северо-западу от Козинки) и патрулирование российской пехотой между Грайвороном (примерно в 7 км к северо-западу от Козинки) и Горой Подол.

Это позволило экспертам предположить, что бойцы РДК и ЛСР больше не удерживают или никогда не удерживали позиции в поселке. При этом неясно, брали ли они под контроль какие-либо населенные пункты 22 или 23 мая.

Впрочем, в ЛСР утверждали, что 23 мая их бойцы вместе с РДК продолжали действовать в Белгородской области.

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