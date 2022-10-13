Продолжат ли ВСУ освобождать Украину зимой: прогноз Пентагона

Украинская армия набрала хороший темп и имеет довольно впечатляющий импульс, который позволит ей продолжать освобождать украинские земли зимой, несмотря на ухудшение погодных условий. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз на брифинге по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-6") озвучил министр обороны США Ллойд Остин.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

При этом Остин обратил внимание на то, что международное сообщество, как никогда едино в своей поддержке Украины и готово и дальше поддерживать украинский народ.

Глава Минобороны США считает, что Украина не остановится зимой и проложит освобождать свои земли, восстанавливая суверенитет на всей своей территории. В свою очередь, западные союзники также продолжат делать свою работу по вооружению украинской армии всем необходимым, чтобы действия украинских военных на поле боя были максимально эффективными.

Ллойд Остин отметил эффективность ВСУ на востоке и юге, где украинским воинам удалось освободить часть своей территории.

"Мы можем ожидать, что такая активность продолжится зимой", — заявил Остин.

Он также заверил Киев, что западные союзники поставят Украине современные средства ПВО. Это произойдет очень скоро, ведь процесс поставок уже начался. Понимание, как и когда поставлять оружие уже есть.

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