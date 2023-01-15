"Продолжаем бороться за каждую жизнь": Зеленский рассказал о новых последствиях ракетных обстрелов Днепра

В городе Днепр после российского ракетного удара, как свидетельствуют последние данные, возросло до 25 количество погибших мирных жителей города. Полностью разрушены 72 квартиры и повреждено более 230 квартир.

В Днепре возросло до 25 количество жертв ракетного удара.Фото: УНИАН

Об этом 15 января сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По информации главы государства, спасены 39 жителей из них 6 детей. Жертвами ракетных обстрелов стали 25 мирных горожан, из них 1 ребенок.

Травмы получили 73 жителя дома, в том числе 13 детей. Еще разыскивают 43 жителей многоэтажки.

"Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов продолжаются. Круглосуточно. Продолжаем бороться за каждую жизнь", — сообщил глава государства.

По информации президента, предварительно известно, что смертоносное российское оружие уничтожило 72 квартиры и нанесло повреждения более 230 жилищам в многоэтажке.

Сейчас, на месте попадания установлены четыре палатки ГСЧС и две палатки, которые представили волонтеры. Также здесь находятся психологи, оказывающие профессиональную помощь пострадавшим горожанам.

Напомним, что Комментарии информировали о том, что реакция россиян на ракетные обстрелы жилого дома в Днепре. 14 января российская ракета упала на многоэтажный жилой дом в Днепре. По состоянию на 10 утра глава ОВА Резниченко указал на 20 погибших и еще около 70 раненых. О реакции россиян на удар по жилому дому сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram украинского телеканала новостей 24. По предварительной информации от Воздушных Сил ВСУ 14 января Россия выпустила из 5 бомбардировщиков Ту-22м3 выпустила 5 ракет Х-22. Одна из этих ракет была выпущена из Курской области и попала в многоквартирный дом.





В Днепре продолжают искать людей под завалами: 33

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!