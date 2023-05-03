«Продался» за пару тысяч гривен: студент в Николаеве работал на окупантов

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Службу безопасности Украины.
СБУ задержала еще одного враждебного корректировщика
Парень "сливал" оккупантам места базирования Сил обороны в Николаеве.
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Захватчики собирали разведывательную информацию у фигуранта, чтобы совершать массированные атаки по городу. За каждую выполненную задачу информатор получал по 2 тыс. грн.
Как выяснили в СБУ, корректировщиком оказался студент одного из Николаевских вузов. Парня, российские спецслужбы привлекли к дистанционному сотрудничеству в марте этого года. Коммуникацию с агрессором тот осуществлял через анонимный чат в мессенджере. Им заинтересовались захватчики после того, как фигурант активно публиковал прокремлевские комментарии в Телеграмм-каналах.
Вражескому информатору грозит до 12 лет за решеткой. Расследование по выяснению всех обстоятельств преступления продолжается.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что президент РФ сменил руководителя тылового обеспечения: ожидать ли распада российской армии 30 апреля с должности убрали заместителя министра обороны по логистике генерал-полковника Михаила Мизинцева. В его кресло сел Алексей Кузьменков.
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