Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Службу безопасности Украины.



СБУ задержала еще одного враждебного корректировщика

Парень "сливал" оккупантам места базирования Сил обороны в Николаеве.

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"Также злоумышленник передавал агрессору локации местных объектов социальной инфраструктуры, в том числе городских учебных заведений и больниц", — отмечают в госоргане.

Захватчики собирали разведывательную информацию у фигуранта, чтобы совершать массированные атаки по городу. За каждую выполненную задачу информатор получал по 2 тыс. грн.

Как выяснили в СБУ, корректировщиком оказался студент одного из Николаевских вузов. Парня, российские спецслужбы привлекли к дистанционному сотрудничеству в марте этого года. Коммуникацию с агрессором тот осуществлял через анонимный чат в мессенджере. Им заинтересовались захватчики после того, как фигурант активно публиковал прокремлевские комментарии в Телеграмм-каналах.

"При обыске по месту жительства вражеского информатора обнаружены мобильные телефоны с поличным. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей", — подчеркивают в СБУ.

Вражескому информатору грозит до 12 лет за решеткой. Расследование по выяснению всех обстоятельств преступления продолжается.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что президент РФ сменил руководителя тылового обеспечения: ожидать ли распада российской армии 30 апреля с должности убрали заместителя министра обороны по логистике генерал-полковника Михаила Мизинцева. В его кресло сел Алексей Кузьменков.