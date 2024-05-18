Процесс пошел: в Минобороны рассказали, сколько украинцев уже обновили данные через Резерв+

Минобороны Украины утверждает, что по состоянию на утро после запуска приложения уже 150 000 граждан уже успешно авторизовались в приложении Резерв+. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны.

Приложение "Резерв+". Фото: из открытых источников

По данным Минобороны, еще сотни тысяч запросов – в очереди. Постепенно цифра зарегистрированных пользователей приложения Резерв+ продолжает увеличиваться.

Ведомство уточняет, что функция авторизации в приложении Резерв+ может работать не у всех одновременно из-за того, что она защищена от DDOS-атак. Так в Министерстве обороны объяснили, с чем связаны неудобства с невозможностью авторизоваться в приложении.

"Приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно. Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания", – заявило оборонное ведомство.

В Минобороны Украины подчеркнули, срок для обновления данных – 60 дней, поэтому выполнить обязанность успеют все.

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