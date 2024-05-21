Процесс пошел: сколько осужденных уже написали заявления, чтобы отправиться в ВСУ

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Кравцев Сергей
Заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для участия в обороне Украины уже подали более 3 тысяч осужденных. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала замминистра юстиции Елена Высоцкая, пишет "Укринформ".
Осужденные. Фото из открытых источников
По словам Высоцкой, в Минюсте понимали, "что будут желающие, но закон ограничит ту или иную категорию, поэтому нельзя говорить, что все желающие попадут на условно-досрочное освобождение и заключат контракт".
Чиновница отметила, что военно-врачебные комиссии будут проверять осужденных на общественно-опасные болезни — ВИЧ-инфекция, туберкулез или гепатиты.
Эти заболевания являются основанием для исключения из проекта "мобилизации".
Высоцкая подчеркнула, что определяющими в законе являются именно желание осужденного и его мотивация заключить контракт с Вооруженными силами Украины и таким образом получить условно-досрочное освобождение. В то же время она отметила, что закон содержит предостережения на случай, если кто-то вдруг рассматривает заключение контракта с ВСУ как возможность выйти на свободу, но не воевать.
Поэтому, пояснила замминистра, когда мы говорим о цифрах, о количестве осужденных, которые хотели бы присоединиться, это лишь предварительные данные. Все покажет практика.
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