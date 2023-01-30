Проблемы в Украине могут стать эффектом домино и заденут Европу и Африку

Украинский депутат Леся Василенко выступила с речью в Парламентской ассамблее Совета Европы, где рассказала о проблемах в Украине связанных с российской агрессией. По словам чиновницы, 30% Украины покрыты минами, что в будущем создаст "эффект домино" и повлияет на Европу и Африку. Об этом сообщает портал "Комментарий" со ссылкой на Twitter Верховной Рады Украины.

Расчистка территорий от мин. Фото из открытых источников

Во время своего выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы украинский депутат Леся Василенко отметила, что сегодня 30% территорий Украины загрязнены российской взрывчаткой и минами. Взрывчатые вещества разбросаны по сельскохозяйственным территориям Украины, лесам, селам и городам. Именно эти места опасны для мирных жителей, которые возвращаются к деоккупированным территориям.

"Недавно деоккупированные территории – это территории, которые составляют наибольший риск для существования людей. Каждый день приходят мужчины, женщины и особенно дети с ранениями от взрывчатки", – говорит Леся Василенко.

Украинка добавляет, что беды с разминированием территорий могут перерасти в глобальные проблемы, если Украина не получит оборудование и не научит персонал. Поля не будут готовы, потому что фермеры не смогут засеять свои угодья.

"Это приведет к эффекту домино, огромным проблемам, которые распространятся далеко за пределы территории Украины, далеко за пределы территории Европы, Африке и Ближнему Востоку, и бумерангом вернутся в Европу. Эти проблемы — голод, массовая миграция и все, что из этого следует ", – говорит украинская чиновница.

Ранее портал "Комментарии" сообщал. что российские активисты собирали деньги в Германии на армию Путина.

Также "Комментарии" писали о бывшем президенте Украины, который посоветовал Путину посмотреть польский фильм.

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