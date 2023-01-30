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Проблемы в Украине могут стать эффектом домино и заденут Европу и Африку

Война в Украине может повлечь за собой эффект домино, из-за большого количества заминированных территорий, что приведет к глобальным проблемам в Африке, Ближнем Востоке и Европе.

сегодня, 19:25
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Автор:

Slava Kot

Украинский депутат Леся Василенко выступила с речью в Парламентской ассамблее Совета Европы, где рассказала о проблемах в Украине связанных с российской агрессией. По словам чиновницы, 30% Украины покрыты минами, что в будущем создаст "эффект домино" и повлияет на Европу и Африку. Об этом сообщает портал "Комментарий" со ссылкой на Twitter Верховной Рады Украины.

Проблемы в Украине могут стать эффектом домино и заденут Европу и Африку

Расчистка территорий от мин. Фото из открытых источников

Во время своего выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы украинский депутат Леся Василенко отметила, что сегодня 30% территорий Украины загрязнены российской взрывчаткой и минами. Взрывчатые вещества разбросаны по сельскохозяйственным территориям Украины, лесам, селам и городам. Именно эти места опасны для мирных жителей, которые возвращаются к деоккупированным территориям.

"Недавно деоккупированные территории – это территории, которые составляют наибольший риск для существования людей. Каждый день приходят мужчины, женщины и особенно дети с ранениями от взрывчатки", – говорит Леся Василенко.

Украинка добавляет, что беды с разминированием территорий могут перерасти в глобальные проблемы, если Украина не получит оборудование и не научит персонал. Поля не будут готовы, потому что фермеры не смогут засеять свои угодья.

"Это приведет к эффекту домино, огромным проблемам, которые распространятся далеко за пределы территории Украины, далеко за пределы территории Европы, Африке и Ближнему Востоку, и бумерангом вернутся в Европу. Эти проблемы — голод, массовая миграция и все, что из этого следует ", – говорит украинская чиновница.

Ранее портал "Комментарии" сообщал. что российские активисты собирали деньги в Германии на армию Путина.

Также "Комментарии" писали о бывшем президенте Украины, который посоветовал Путину посмотреть польский фильм.



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Источник: https://twitter.com/ua_parliament/status/1620099829044236288
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