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Проблема не только в мощностях: в ЕК назвали причину, что мешает поставке миллиона снарядов Украине

Для поставок снарядов Киеву на первом месте должна быть политическая воля, считают в Еврокомиссии

сегодня, 11:05
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Кравцев Сергей
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К марту 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в Евросоюзе составит больше миллиона артиллерийских снарядов. В то же время для передачи боеприпасов Украине нужно соответствующее решение, которого пока нет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, пишет "DW".

Проблема не только в мощностях: в ЕК назвали причину, что мешает поставке миллиона снарядов Украине

Снаряды. Фото: из открытых источников

Тьерри Бретон отметил, что он лично посетил военно-промышленные компании в 15 странах ЕС. После таких визитов он получил гарантии, что до конца 2024 года общее количество боеприпасов составит даже 1,3-1,4 миллиона снарядов.


В то же время, по его словам, "проблема заключается в ситуации с контрактами в целом", поскольку около 40% продукции покидает Европу и уходит в третьи страны. А для того чтобы все произведенные боеприпасы были переданы Украине, страны Евросоюза должны отдать приоритет производству именно для нее. 

По словам еврокомиссара, таким изначально было его предложение, однако его не поддержал Совет ЕС.

"Мы шаг за шагом строим европейский рынок обороны. Подписание контрактов позволит ускорить наши поставки в Украину", — отметил Бретон.

При этом еврокомиссар добавил, что кроме всего для поставок снарядов украинской арии на первом месте должна быть политическая воля.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил озвученную ранее агентством Bloomberg информацию, что обещанного ВСУ к весне-2024 миллиона боеприпасов от ЕС не будет. Правда, Кулеба уверяет, что дело тут не в снижении политической поддержки Украины, а в плачевном состоянии оборонной промышленности и складов ЕС. Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц, уверяет, что поставки оружия Украине будут осуществляться столько, сколько потребуется. Плюс – ЕС работает над программой 50 млрд евро помощи для Украины, которая блокируется премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, откровенно подыгрывающим Кремлю. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию с поддержкой Евросоюзом нашей страны в войне против России в последнее время, а также о перспективах такой поддержки.




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Источник: https://www.dw.com/uk/es-planue-do-vesni-vijti-na-obsagi-virobnictva-snaradiv-u-miljon-na-rik/a-67514426
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