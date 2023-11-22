Проблема не только в мощностях: в ЕК назвали причину, что мешает поставке миллиона снарядов Украине

К марту 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в Евросоюзе составит больше миллиона артиллерийских снарядов. В то же время для передачи боеприпасов Украине нужно соответствующее решение, которого пока нет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, пишет "DW".

Снаряды. Фото: из открытых источников

Тьерри Бретон отметил, что он лично посетил военно-промышленные компании в 15 странах ЕС. После таких визитов он получил гарантии, что до конца 2024 года общее количество боеприпасов составит даже 1,3-1,4 миллиона снарядов.

В то же время, по его словам, "проблема заключается в ситуации с контрактами в целом", поскольку около 40% продукции покидает Европу и уходит в третьи страны. А для того чтобы все произведенные боеприпасы были переданы Украине, страны Евросоюза должны отдать приоритет производству именно для нее.

По словам еврокомиссара, таким изначально было его предложение, однако его не поддержал Совет ЕС.

"Мы шаг за шагом строим европейский рынок обороны. Подписание контрактов позволит ускорить наши поставки в Украину", — отметил Бретон.

При этом еврокомиссар добавил, что кроме всего для поставок снарядов украинской арии на первом месте должна быть политическая воля.

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