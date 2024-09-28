Проблема №1 для ВСУ: какую хитрость придумали россияне

У России сегодня большое количество КАБов и "шахедов". Именно поэтому атаки этим оружием украинских городов и сел не прекращаются изо дня в день. В этой связи, какова проблема №1 для ВСУ? Какую новую уловку россияне придумали с "шахедами"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Удар УАБа. Фото: из открытых источников

У россиян есть сейчас предел на применение КАБов

Эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов в эфире "Киев 24" обратил внимание на то, что последние четыре дня оккупанты ежедневно запускали управляемые авиационные бомбы (КАБы) по Запорожье. Это связано с тем, что россияне модернизировали конструкцию авиационных бомб, дальность полета КАБов увеличилась.

"Мы теряем позиции только из-за КАБ. Это проблема номер один на всех фронтах для всей нашей пехоты", – подчеркнул эксперт.

По его словам, у россиян есть потенциал к изготовлению КАБов, ведь технологически их не очень трудно производить.

"(Производство КАБов) – это микс новейших технологий, работающих на спутниковой навигации. ФАБ-500 – это очень старая авиабомба, которой на российских складах очень много", – пояснил эксперт.

Он признал, что российские КАБы стали для нашей армии существенной проблемой.

"Чистое поле с окопами, по которому работает бомба весом 500 кг, просто выгорает от КАБа. Наши ребята не могут зацепиться за эту землю (в результате удара)", — описал аналитик.

В то же время эксперт отмечает, что у россиян сейчас лимит на применение КАБов. Сейчас россияне запускают по 100-150 КАБ в сутки. Хотя на складах они имеют их гораздо больше.

Россияне запускают по Украине "шахедов"-разведчиков

Авиационный эксперт Валерий Романенко сказал в эфире телеканала "Общественное Новости" обратил внимание на обнаружение системы Starlink на одном из сбитых ударных дронов типа "Шахед".

"Это не настолько должно радовать, потому что возможно, что некоторую часть "шахедов" россияне запускают по территории Украины с тем, чтобы получить разведывательную информацию или очень быстро перепрограммировать следующие группы "шахедов" так, чтобы они обошли обнаруженные зоны противовоздушной обороны. То есть, отдельным "шахедам" сейчас поручаются еще и роли разведки и в целом разведки и выявление наших систем противовоздушной обороны. Для того, "шахеды", оснащенные "Старлинком", могут руководствоваться на расстоянии, чего не могут другие "шахеды", — сказал Романенко.

Эксперт добавил, что не думает, что "шахеды" со "старлинками" смогут поражать даже движущиеся цели.

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