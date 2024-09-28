Проблема №1 для ВСУ: какую хитрость придумали россияне

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Кравцев Сергей
У России сегодня большое количество КАБов и "шахедов". Именно поэтому атаки этим оружием украинских городов и сел не прекращаются изо дня в день. В этой связи, какова проблема №1 для ВСУ? Какую новую уловку россияне придумали с "шахедами"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Удар УАБа. Фото: из открытых источников
Эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов в эфире "Киев 24" обратил внимание на то, что последние четыре дня оккупанты ежедневно запускали управляемые авиационные бомбы (КАБы) по Запорожье. Это связано с тем, что россияне модернизировали конструкцию авиационных бомб, дальность полета КАБов увеличилась.
По его словам, у россиян есть потенциал к изготовлению КАБов, ведь технологически их не очень трудно производить.
Он признал, что российские КАБы стали для нашей армии существенной проблемой.
В то же время эксперт отмечает, что у россиян сейчас лимит на применение КАБов. Сейчас россияне запускают по 100-150 КАБ в сутки. Хотя на складах они имеют их гораздо больше.
Авиационный эксперт Валерий Романенко сказал в эфире телеканала "Общественное Новости" обратил внимание на обнаружение системы Starlink на одном из сбитых ударных дронов типа "Шахед".
Эксперт добавил, что не думает, что "шахеды" со "старлинками" смогут поражать даже движущиеся цели.
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