Призрачный флот танкеров растет. Это значительная экономическая помощь для России

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Slava Kot
Флот из танкеров, владельцев которых невозможно установить, увеличивается. Ожидается, что именно эти корабли будут перевозить российскую нефть в обход европейским санкциям, которые вступят в силу с декабря 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.
Танкер с нефтью. Фото из открытых источников
США уже несколько месяцев обсуждают проблемы, которые могут спровоцировать решение ЕС ввести санкции. Американское правительство считает, что из-за эмбарго российская нефть будет обслуживаться сетью "серых" танкеров и портов. В последнее время наблюдается увеличение продаж танкеров, особенно модели Aframax, которая может перевозить до 750 тыс. тонн нефти. Кроме того, этот танкер способен разбивать лед.
Руководитель отдела исследований танкеров у Braemer Ануп Сингх считает, что в настоящее время приобретено уже более 200 танкеров для теневого флота. Именно по этим кораблям можно перевозить около 4 млн баррелей российской нефти каждый день.
По словам Сингха, после полномасштабного вторжения "серые" поставки нефти выросли в Сингапуре, Гонконге, Кипре и Дубае.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский олигарх, несмотря на санкции, свободно двигается в открытом море на яхте за 500 тыс. долларов с российским флагом.
Также "Комментарии" писали о разочаровании шейхов, ожидавших повышения цен на нефть после введения уменьшения ее добычи.
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