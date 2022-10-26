Призрачный флот танкеров растет. Это значительная экономическая помощь для России

Флот из танкеров, владельцев которых невозможно установить, увеличивается. Ожидается, что именно эти корабли будут перевозить российскую нефть в обход европейским санкциям, которые вступят в силу с декабря 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.

Танкер с нефтью. Фото из открытых источников

США уже несколько месяцев обсуждают проблемы, которые могут спровоцировать решение ЕС ввести санкции. Американское правительство считает, что из-за эмбарго российская нефть будет обслуживаться сетью "серых" танкеров и портов. В последнее время наблюдается увеличение продаж танкеров, особенно модели Aframax, которая может перевозить до 750 тыс. тонн нефти. Кроме того, этот танкер способен разбивать лед.

"Если мы посмотрим, сколько кораблей было продано неизвестным покупателям за последние шесть месяцев, станет очень ясно, что флот строится для транспортировки нефти", – сообщил генеральный директор судоходной компании Maersk Tankers Кристиан Ингерслев изданию Bloomberg.

Руководитель отдела исследований танкеров у Braemer Ануп Сингх считает, что в настоящее время приобретено уже более 200 танкеров для теневого флота. Именно по этим кораблям можно перевозить около 4 млн баррелей российской нефти каждый день.

По словам Сингха, после полномасштабного вторжения "серые" поставки нефти выросли в Сингапуре, Гонконге, Кипре и Дубае.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский олигарх, несмотря на санкции, свободно двигается в открытом море на яхте за 500 тыс. долларов с российским флагом.

Также "Комментарии" писали о разочаровании шейхов, ожидавших повышения цен на нефть после введения уменьшения ее добычи.

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