logo

BTC/USD

20807.40

ETH/USD

1560.68

LTC/USD

57.21

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

39.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Призрачный флот танкеров растет. Это значительная экономическая помощь для России
commentss НОВОСТИ Все новости

Призрачный флот танкеров растет. Это значительная экономическая помощь для России

РФ пытается обойти санкции и закупает танкеры для перевозки нефти.

сегодня, 15:22
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Флот из танкеров, владельцев которых невозможно установить, увеличивается. Ожидается, что именно эти корабли будут перевозить российскую нефть в обход европейским санкциям, которые вступят в силу с декабря 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.

Призрачный флот танкеров растет. Это значительная экономическая помощь для России

Танкер с нефтью. Фото из открытых источников

США уже несколько месяцев обсуждают проблемы, которые могут спровоцировать решение ЕС ввести санкции. Американское правительство считает, что из-за эмбарго российская нефть будет обслуживаться сетью "серых" танкеров и портов. В последнее время наблюдается увеличение продаж танкеров, особенно модели Aframax, которая может перевозить до 750 тыс. тонн нефти. Кроме того, этот танкер способен разбивать лед.

"Если мы посмотрим, сколько кораблей было продано неизвестным покупателям за последние шесть месяцев, станет очень ясно, что флот строится для транспортировки нефти", – сообщил генеральный директор судоходной компании Maersk Tankers Кристиан Ингерслев изданию Bloomberg.

Руководитель отдела исследований танкеров у Braemer Ануп Сингх считает, что в настоящее время приобретено уже более 200 танкеров для теневого флота. Именно по этим кораблям можно перевозить около 4 млн баррелей российской нефти каждый день.

По словам Сингха, после полномасштабного вторжения "серые" поставки нефти выросли в Сингапуре, Гонконге, Кипре и Дубае.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский олигарх, несмотря на санкции, свободно двигается в открытом море на яхте за 500 тыс. долларов с российским флагом.

Также "Комментарии" писали о разочаровании шейхов, ожидавших повышения цен на нефть после введения уменьшения ее добычи.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/europe
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!