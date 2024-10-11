"Признание территориальных реалий" и уступки агрессору: как восстановить мир в Украине

В западных средствах массовой информации появляется информация о "мире в обмен на территории". Такие предположения являются очередным вбросом. Об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, сообщает портал "Комментарии".



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"В ряде иностранных медиа появились публикации о якобы готовности Украины к уступкам агрессору", — отмечают в Центре и акцентируют внимание на главных моментах.

- Утверждения о том, что Украина якобы готова к уступкам России за счет собственного суверенитета и территориальной целостности, не соответствуют действительности.

- Киев не примет ультиматумы Москвы, которая требует капитуляции под видом "признание территориальных реалий".

- Освободив более половины территорий, временно оккупированных Россией с 24 февраля 2022 года, Украина доказала свою способность сопротивляться агрессору.

- Восстановление справедливого и устойчивого мира возможно только на основе норм международного права и Устава ООН, а не удовлетворения аппетитов государства-агрессора.

- Достижение мира требует консолидации усилий, направленных на имплементацию Формулы мира, а не на поиск компромиссов, которые только поощряют Россию к дальнейшей агрессии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский во время очередных визитов в США и Европу озвучил, что нужно Украине, чтобы победить в войне. В издании Politico проанализировали, может ли Украина рассчитывать на весомую поддержку от европейских партнеров.

Также для достижения устойчивого и справедливого мира Владимир Зеленский разработал План победы, который во время визита во Францию показал главе страны.



