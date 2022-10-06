Присвоение Россией Запорожской АЭС: чего ждать дальше – как реагировать на российский шантаж

В МИД Украины осудили попытку присвоения Запорожской атомной электростанции россиянами, а соответствующий указ российского диктатора Путина назвали ничтожным. Как события вокруг ЗАЭС могут развиваться дальше? Как реагировать на российский шантаж – и с помощью АЭС, и в виде бряцанья ядерным оружием? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Украина не будет подвергать риску ядерный объект на своей территории – и этим явно пользуется агрессор

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко называет последние события вокруг ЗАЭС не удивительными и аналогичными т.н. "отжиму" предприятий во время "лихих девяностых", которые крайне культивируются в РФ.

"Безусловно, юридически Запорожская АЭС остаётся во владении Украиной и под управлением сотрудников и руководства Энергоатома, – отмечает эксперт. – Но в ближайшее время оккупантом будут предприняты более серьезные шаги к подключению станции к Единой энергетической системе (ЕЭС) РФ и отключению от украинской сети. Сейчас блоки станции находятся в режиме холодной остановки и требуют постоянной внешней подпитки, что и получают от украинской системы. Не исключаю, что россияне совершат террористический акт по разрушению единственной рабочей линии и под угрозами техногенной ядерной катастрофы попробуют включиться в ЕЭС РФ".

Игорь Чаленко уверен, что, несмотря на последние принятые решения РФ, необходимо дальше внедрять план о демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС в радиусе 10 км согласно позиции Украины, Совбеза ООН (за исключением РФ) и МАГАТЭ. Управление станцией, акцентирует он, должно и в дальнейшем быть со стороны украинских атомщиков. Это единственный путь, который позволит нормализировать ситуацию вокруг конкретного объекта до завершения боевых действий, поясняет эксперт. Украина, отмечает руководитель ЦАС, не будет подвергать риску ядерный объект на своей территории – и этим явно пользуется агрессор.

"Ввиду последних событий, считаю необходимым снять фактическое вето на внедрение санкций против "Росатома". От данной меры, к примеру, в том же ЕС увиливают уже восемь санкционных пакетов подряд. Несмотря на позиции РФ в этой сфере, нельзя забывать о французских или американских компаниях. Поэтому данный вопрос требует более активной проработки и внедрения", – акцентирует Игорь Чаленко.

По его мнению, "отжим" ЗАЭС в последующий месяц займёт важную роль в поднятии ядерной истерии, которую продуцирует РФ своими намёками о возможности использования тактического ядерного оружия.

"Отмечу, что именно психологическое влияние на мировое сообщество превалирует и является основным оружием, чтобы склонить чашу весов к деструктивной российской позиции. Поднятие ставок следует к абсолюту. Да, нельзя отвергать алогичности действий и мышления Путина, что может иметь следствием определенные риски. Однако история неоднократно показывала, что умиротворение агрессора приводит лишь к дальнейшей эскалации в перспективе, – напоминает Игорь Чаленко. – В РФ должны осознать, что реализация угроз приведет лишь к дезинтеграции самой федерации. Мир обязан быть единым в данном вопросе и стоять на позиции восстановления международного права".

Украина должна четко заявить, что все попытки под прикрытием псевдореферендумов незаконно аннексировать наши территории – никчемны

Политический консультант Александр Вербицкий не сомневается, что Украина не оставит своих граждан на оккупированных территориях, что бы там Россия не предпринимала. Соответствующее заявление нашего МЧС касательно ЗАЭС – тому подтверждение. И абсолютно верно там указано, продолжает эксперт, что международному сообществу следует объединить свои усилия для противодействия тому, что творит РФ. Речь и о псевдореферендумах, и о запуске новых аннексий с фейковой легитимизацией захвата той же ЗАЭС, и о военных преступлениях, и о многом другом.

"Процесс легитимизации кражи чужих территорий запущен РФ еще с 2014 года — ситуацией с Крымом. И хоть он официально не признан, жесткой реакции мировой общественности не последовало. С Россией продолжали торговать, вести совместные проекты, ее не изгнали с международных площадок. В итоге последовала уже широкомасштабная агрессия против Украины, запустившая волны кризиса по всему миру", – поясняет Александр Вербицкий.

Именно поэтому, отмечает он, Украина должна четко заявить, что все попытки под прикрытием псевдореферендумов незаконно аннексировать наши территории – никчемны. И не остановят деоккупацию данных территорий. И должны привести к усилению санкций и международной изоляции страны-агрессора.

"Ну, а граждане Украины не будут забыты. И даже если они будут вынуждены получать российские паспорта, просто ради выживания в условия оккупации, то всё равно останутся гражданами Украины. Важно делать именно такие акценты, вносить некие временные нормы в законодательство", – констатирует эксперт.

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