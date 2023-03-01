Пришла весна - когда ВСУ пойдут в контрнаступление: прогноз экспертов

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Кравцев Сергей
Последний месяц все разговоры о том, что Россия наращивает темпы и готовит новое массированное наступление, но о том, что ВСУ могут пойти в контрнаступление первые лица государства, как и сами военные говорят не так прямо, намекая, что оно произойдет весной. Когда именно украинская армия может начать деоккупировать захваченную территорию? Издание "Комментарии" попыталось собрать мнения экспертов – когда все это может произойти.
Танк. Фото из открытых источников
Военный эксперт Олег Жданов считает, что контрнаступление начнется не так быстро, как хотелось бы украинцам. Свое мнение он высказал в интервью ТСН.ua.
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По его словам, военная техника советских образцов, которую передают западные партнеры Украины, вероятнее всего, будет направлена на поддержку войск, которые обороняют рубежи Украины.
Олег Жданов отметил, западная техника. В которой больше всего нуждаются ВСУ будет отправляться в те бригады, которые как раз и будут выполнять задачи по освобождению украинских территорий. А, учитывая, что союзники с большими задержками передают вооружение, то контрнаступление ВСУ раньше второй половины весны ждать не стоит.
Иного мнения относительно сроков контрнаступления ВСУ придерживается военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он считает, что украинские защитники могут пойти в контрнаступление в ближайшие недели. По его прогнозу, это произойдет в течение одного-двух месяцев.
Эксперт напомнил, что фото и видеоподтверждение того, как загружают и маскируют американские БМП, которые едут в Украину, уже появились в публичном пространстве.
Иван Ступак считает, что сейчас ключевой момент – это насытить тылы запчастями и техникой, чтобы можно было оперативно ремонтировать западной оружие, которое выйдет из строя на поле боя.
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