Пришла весна - когда ВСУ пойдут в контрнаступление: прогноз экспертов

Последний месяц все разговоры о том, что Россия наращивает темпы и готовит новое массированное наступление, но о том, что ВСУ могут пойти в контрнаступление первые лица государства, как и сами военные говорят не так прямо, намекая, что оно произойдет весной. Когда именно украинская армия может начать деоккупировать захваченную территорию? Издание "Комментарии" попыталось собрать мнения экспертов – когда все это может произойти.

Танк. Фото из открытых источников

У ВСУ должно быть достаточно танков и боевых машин пехоты, чтобы прорвать оборону противника

Военный эксперт Олег Жданов считает, что контрнаступление начнется не так быстро, как хотелось бы украинцам. Свое мнение он высказал в интервью ТСН.ua.

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“Давайте вспомним задачу президента Зеленского, когда в январе он постановил создать дополнительную резервную армию. Я думаю, что именно эта резервная армия и будет совершать контрнаступление. Мы не будем смешивать те войска, которые сегодня ведут оборонительную операцию, потому что они истощены, нуждаются в доукомплектовании, а некоторые части нуждаются в переформировании в связи с потерями", – рассказал Жданов.

По его словам, военная техника советских образцов, которую передают западные партнеры Украины, вероятнее всего, будет направлена на поддержку войск, которые обороняют рубежи Украины.

Олег Жданов отметил, западная техника. В которой больше всего нуждаются ВСУ будет отправляться в те бригады, которые как раз и будут выполнять задачи по освобождению украинских территорий. А, учитывая, что союзники с большими задержками передают вооружение, то контрнаступление ВСУ раньше второй половины весны ждать не стоит.

Контрнаступление украинских военных может начаться в течение 30-60 ближайших суток

Иного мнения относительно сроков контрнаступления ВСУ придерживается военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он считает, что украинские защитники могут пойти в контрнаступление в ближайшие недели. По его прогнозу, это произойдет в течение одного-двух месяцев.

"Мое внутреннее убеждение таково – контрнаступление может начаться в течение 30-60 ближайших суток. То есть до конца апреля можно ожидать контрнаступления ВСУ. Сейчас многое зависит от нашей логистики, насыщенности наших тылов людьми. Эти 8 бригад ("Гвардии наступления" МВД – ред.), которые создаются, их надо научить. Конечно, многое зависит от боеприпасов – это техника, которая сейчас едет в Украину из стран Запада", – заявил Ступак в интервью ТСН.

Эксперт напомнил, что фото и видеоподтверждение того, как загружают и маскируют американские БМП, которые едут в Украину, уже появились в публичном пространстве.

Иван Ступак считает, что сейчас ключевой момент – это насытить тылы запчастями и техникой, чтобы можно было оперативно ремонтировать западной оружие, которое выйдет из строя на поле боя.

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