Применит ли Россия ядерное оружие, - эксперт

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Белоокая Ира
В этом уверен военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, пишут "Комментарии". Такое мнение он высказал в телеэфире.
Кирилл Сазонов. Фото из открытых источников
По мнению Сазонова, оружие все равно останется под контролем Кремля. А на территории Беларуси ядерку только разместят. Однако эта ситуация ни на что не повлияет в Украине. Аналогично, не изменит вопрос безопасности в Минске. Тем более, на него пока никто не нападал.
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Такие действия Сазонов характеризует тем, что в России осталось очень мало рычагов влияния. И чтобы как-то утвердить свой статус она использует все, что может.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Оккупанты воруют кадры эвакуации людей на Херсонщине и выдают их за свои, — ГНСУ Захватчики врут об активной организации эвакуационных мероприятий после подрыва Каховской ГЭС. Они используют фотографии спасения людей украинской стороной.
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