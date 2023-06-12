Применит ли Россия ядерное оружие, - эксперт

В этом уверен военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, пишут "Комментарии". Такое мнение он высказал в телеэфире.



Кирилл Сазонов. Фото из открытых источников

По мнению Сазонова, оружие все равно останется под контролем Кремля. А на территории Беларуси ядерку только разместят. Однако эта ситуация ни на что не повлияет в Украине. Аналогично, не изменит вопрос безопасности в Минске. Тем более, на него пока никто не нападал.

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"Что касается Европы – да, время подлета ракет немного уменьшится, но это не принципиально. А для США и Великобритании вообще не имеет значения. Это просто информационный движение, чтобы привлечь к себе внимание и поднять медийный статус Лукашенко", — подчеркнул политолог.

Такие действия Сазонов характеризует тем, что в России осталось очень мало рычагов влияния. И чтобы как-то утвердить свой статус она использует все, что может.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Оккупанты воруют кадры эвакуации людей на Херсонщине и выдают их за свои, — ГНСУ Захватчики врут об активной организации эвакуационных мероприятий после подрыва Каховской ГЭС. Они используют фотографии спасения людей украинской стороной.

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