Приказы уже не действуют: партизаны узнали, где оккупанты отказываются идти в атаку

Отдельные российские подразделения отказываются идти в наступление в Запорожской области. Такие случаи фиксируются все чаще. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения АТЕШ.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По информации агентов из 1440-го мотострелкового полка, отдельные взводы россиян отказываются переходить в наступление в Запорожской области. Отказников задержала военная полиция.

"Все понимают, что штурм украинской обороны — это дорога в один конец. И подобные случаи происходят все чаще", — говорится в сообщении.

В АТЕШ отметили, что в связи с ситуацией, российское командование планирует привлекать на указанное направление новые подразделения и заменять ушедшие формирования срочниками.

"Это происходит на фоне заверений военно-политического руководства о том, что военнослужащие срочной службы не будут участвовать в "СВО", — сообщают партизаны.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска подорвали мост в Олешках Херсонской области. Оккупанты, вероятно готовятся к наступлению украинских военных. Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор несет колоссальные потери личного состава на наиболее горячем направлении в Донецкой области. Больницы переполнены ранеными российскими военными. Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агент движения из числа военнослужащих 30-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМСБР) сообщил о катастрофических потерях агрессора на Покровском направлении.

Ежедневно бригады ставят новые "рекорды" — только за сутки в их бригаде до 50 человек ранеными и убитыми. Больницы и госпитали переполнены, гражданских срочно выписывают, чтобы освободить места для раненых оккупантов.



