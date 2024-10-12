Партизаны назвали направление на фронте, которое превращается в катастрофу для россиян

Страна-агрессор несет колоссальные потери личного состава на наиболее горячем направлении в Донецкой области. Больницы переполнены ранеными российскими военными. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Агент движения из числа военнослужащих 30-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМСБР) сообщил о катастрофических потерях агрессора на Покровском направлении.

Ежедневно бригады ставят новые "рекорды" — только за сутки в их бригаде до 50 человек ранеными и убитыми. Больницы и госпитали переполнены, гражданских срочно выписывают, чтобы освободить места для раненых оккупантов.

Эту информацию подтвердил агент из числа медперсонала одной из больниц временно оккупированной Макеевки. По его словам, оккупационные власти продолжают игнорировать потребности мирных жителей ради спасения своих солдат.

"Украинцев выгоняют из больниц, чтобы госпитализировать российских военных", — отмечается в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — за 11 октября на фронте зафиксировано 169 боевых столкновений. РФ значительно активизировалась на Купянском направлении. Об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ.

"Противник активизировался на Купянском направлении, за сутки произошло 23 атаки захватчиков", — отмечают военные.

Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеровки, Синьковки, Кругляковки, Новоосинового, Вишневого и Песчаного.

"Наибольшее количество атак было отбито Силами обороны на Кураховском направлении, всего остановлено 32 атаки врага. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка, Екатериновка и Водяное", — говорится в сообщении.



