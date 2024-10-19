Партизаны узнали, где россияне переведены в полную боевую готовность, ожидая наступления ВСУ

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска подорвали мост в Олешках Херсонской области. Оккупанты, вероятно готовятся к наступлению украинских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Оккупанты подорвали мост в Олешках
По данным партизан, военнослужащие РФ из этой бригады ранее неоднократно получали развединформацию о возможном наступлении украинских сил, а все подразделения в глубине до 15 км были переведены в полную боевую готовность.
При этом партизаны допускают, что "оккупанты могли подорвать мост по другой, пока непонятной, причине".
Читайте также на портале "Комментарии" — кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о якобы готовности к переговорам с Украиной об окончании войны. Об этом он сказал сегодня на встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС.
Путин отметил, что Россия готова к мирному диалогу с Украиной, но только на основе документа, который якобы был подготовлен во время предварительных переговоров и парафирован украинской стороной. Он подразумевает договоренности, достигнутые во время переговоров в Стамбуле.
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