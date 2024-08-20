Приказ Путина относительно Курской области: СМИ выяснили, сколько времени у армии РФ для ее освобождения

Российский диктатор Владимир Путин приказал армии РФ до 1 октября 2024 года вытеснить украинские силы с территории Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в военно-политическом руководстве утверждает, что Путин ожидает от российской армии освобождения Курской области от украинских сил до 1 октября. Российские военные получили приказ от Путина вытеснить украинцев с российских территорий, однако это должно быть сделано так, чтобы армия РФ не потеряла контроль над временно оккупированными территориями Украины.

"Их задача — сделать это во что бы то ни стало, не снимая силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление на Донбассе. Речь идет прежде всего о Покровском и Торецком направлениях. Сейчас наступление оккупантов на этих направлениях не замедлилось — скорее, только усилилось", — указывает издание.

Напомним, что 6 августа украинские военные прорвали границу и начали наступление на Курскую область. В ходе военной операции украинские силы взяли под контроль более 1000 квадратных километров территории России, десятки населённых пунктов РФ, а сотни российских военных попали в украинский плен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин пообещал дать Украине "достойный ответ" за бои в Курской области, однако оказалось, что российский диктатор больше недели молчит об украинском наступлении на территорию России.

Также "Комментарии" писали, что военные указали, повлияли ли бои в Курской области на ситуацию на линии фронта в Украине. Выводит ли Россия часть своих войск, чтобы защитить свои территории.