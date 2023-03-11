Пригожин заявил, что хочет побороться за президентское кресло в 2024 году

Ни для кого не секрет, что главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытается набрать политический вес в РФ. Но сегодня Пригожин на фоне разрушенных построек Донецкой области решил сделать очередное бредовое заявление о желании поучаствовать в выборах президента Украины в 2024 году. Соответствующее видео активно распространяют российское пропагандистские СМИ.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

"Делаю очень важное заявление, делаю политический каминг-аут. Только что, глядя на все вокруг, у меня появились политические амбиции. Я принял решение баллотироваться в президенты Украины. Если выиграю выборы, то тогда все будет хорошо", — заявил Пригожин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

При этом боевик заявил, что, скорее всего за президентское кресло ему придется конкурировать с Петро Порошенко и Владимиром Зеленским.

Интересно также то, что Пригожин и другие боевики уже практически не делают заявлений о том, что Украина – это искусственно созданное государство. И судя по ориентирам на выборы в 2024 году о ближайшем взятии Украины россияне уже не мечтают.

Читайте также на портале "Комментарии" — в британской разведке рассказали, кто сегодня контролирует Бахмут и где проходит линия фронта.

Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики американского Института изучения войны считают, что РФ организовала массированный ракетный удар по Украине 9 марта в рамках своей пропаганды в российском обществе, и чтобы потешить россиян. А в Госдепе заявили, что США и союзники приложат все усилия, чтобы такие ракетные удары РФ по Украине не стали нормой. При этом подобные массированные атаки, увы, продолжаются уже давно. Почему Запад не спешил дать Украине не только эффективный щит, но и меч? Как ситуация может измениться в обозримом будущем? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



