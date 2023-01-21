logo

BTC/USD

23191.63

ETH/USD

1657.24

LTC/USD

90.43

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пригожин рассказал о «тактике слона», которую он использовал в Соледаре
commentss НОВОСТИ Все новости

Пригожин рассказал о «тактике слона», которую он использовал в Соледаре

Пригожин приехал на фронт, где показал командира, якобы захватившего Соледар. Во время разговора россиянин рассказал о том, как ему это вроде бы удалось.

сегодня, 19:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Владелец группы "Вагнера", использующей наемников для войны в Украине, Евгений Пригожин рассказал о военной тактике слона, по которой россияне якобы смогли захватить Соледар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Фокус".

Пригожин рассказал о «тактике слона», которую он использовал в Соледаре

Владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Российский бизнесмен Евгений Пригожин приехал на передовую, где показал своего командира, занимающегося штурмом Соледара на востоке Украины. По словам россиянина, он якобы сумел захватить украинский город "тактикой слона".

"Соледарь зажали в клеще, после чего разделили на части. Слона, как говорится, нельзя съесть целого, а надо по частям", — говорит Пригожин.

Несмотря на такие заявления владельца частной военной компании ВСУ и международные союзники сообщают, что бои вблизи Соледара до сих пор продолжаются и город не находится под полным контролем ни одной стороны.

Института военных исследований говорит о "Пирровой победе" для Пригожина. Как уверяет аналитический центр, россияне тратят большое количество живой силы и техники на этом направлении, практически не имеющем стратегической ценности, ведь расположен в 10 км от настоящих целей Пригожина – города Бахмут. Именно его российские силы безрезультатно атакуют около шести месяцев.

Ранее портал "Комментарии" писал о немецкой разведке, встревоженной потерями украинских сил в Бахмуте, потери измеряются сотнями каждый день.

Также "Комментарии" писали о том, что Вашингтон советует руководству Украины воздержаться от полномасштабного нападения на российские войска. Американцы советуют Украине подождать военной техники из США.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://focus.ua/uk/voennye-novosti/545316-prigozhin-pokazal-naemnika-kotoryy-komanduet-shturmom-soledara-video
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 20:28

Стратегічна мета - виснаження і знесилення. Самі ж стверджували, що війна на виснаження. Саме ця мета використовується, щоб обидва зла з'їли один одного. Вже відкрито кажуть, що Росія буде небезпечною і після програшу. Це як? Витратити на боротьбу всю Україну до останнього, щоб досягти тільки часткової мети, а потім добити лежачу в глобальному переділу?

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!