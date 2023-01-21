Пригожин рассказал о «тактике слона», которую он использовал в Соледаре

Владелец группы "Вагнера", использующей наемников для войны в Украине, Евгений Пригожин рассказал о военной тактике слона, по которой россияне якобы смогли захватить Соледар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Фокус".

Владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Российский бизнесмен Евгений Пригожин приехал на передовую, где показал своего командира, занимающегося штурмом Соледара на востоке Украины. По словам россиянина, он якобы сумел захватить украинский город "тактикой слона".

"Соледарь зажали в клеще, после чего разделили на части. Слона, как говорится, нельзя съесть целого, а надо по частям", — говорит Пригожин.

Несмотря на такие заявления владельца частной военной компании ВСУ и международные союзники сообщают, что бои вблизи Соледара до сих пор продолжаются и город не находится под полным контролем ни одной стороны.

Института военных исследований говорит о "Пирровой победе" для Пригожина. Как уверяет аналитический центр, россияне тратят большое количество живой силы и техники на этом направлении, практически не имеющем стратегической ценности, ведь расположен в 10 км от настоящих целей Пригожина – города Бахмут. Именно его российские силы безрезультатно атакуют около шести месяцев.

Ранее портал "Комментарии" писал о немецкой разведке, встревоженной потерями украинских сил в Бахмуте, потери измеряются сотнями каждый день.

Также "Комментарии" писали о том, что Вашингтон советует руководству Украины воздержаться от полномасштабного нападения на российские войска. Американцы советуют Украине подождать военной техники из США.

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