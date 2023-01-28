Пригожин не руководит боевыми отрядами "Вагнера" - в ГУР развенчали образ повара Путина

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин напрямую не руководит боевыми отрядами. Он всего лишь лицо ЧВК "Вагнера", которое выполняет преимущественно медийные и политические функции. Непосредственно же занимаются планированием операций совсем другие люди. Кроме того, на Пригожине лежат вопросы по финансирование и предоставлению всего необходимого оружия и боеприпасов "вагнеровцам". Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

"Если мы говорим о Пригожине, то его ключевая функция – медийная и политическая. Он напрямую не руководит боевыми отрядами, он не возглавляет штаб. То есть его задача — это обеспечение ресурсной базы, финансирование. Это собственно бизнес весь этот теневой на территории РФ и за рубежом. Ну и пиар, и политическое будущее", – отметил Юсов.

В украинской разведке считают, что ключевая цель группировки "Вагнера" на территории Украины даже не военная, а политическая. Расчет Пригожиным делается на перспективу. Ведь Пригожин и другие люди, которые работают с ним понимают, что нужно будет быстрее захватить власть после отхода Путина, к чему уже все идет.

Юсов обратил внимание, что недавняя кадровая перестановка в высшем военном руководстве России как раз и была проведена Путиным, чтобы вывести ЧВК "Вагнера" с первых ролей в войне против Украины, как и убрать Пригожина с медийного поля. По оценке ГУР, санкции и признание ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией уменьшат финансирование, которое Пригожин и компания смогут использовать для войны против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Минфин США включил ЧВК "Вагнер" в список международных преступных групп и распорядился заморозить все ее американские активы. Также Вашингтон вводит санкции против структур и физлиц, связанных с ЧВК "Вагнер" и ее главой Пригожиным. О чем говорят данные решения? Насколько они окажутся болезненны для пригожинской частной армии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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