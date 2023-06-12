"Пригожин наговорил на 15 лет", - экс-сотрудник КГБ

Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов в Телеэфире высказал свою позицию по ситуации с добровольцами в России, пишут "Комментарии".



Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Он считает, что поведение Министра обороны РФ Шойгу удивительно. Ведь он вспомнил о вопросах с "добровольческими отрядами" через 15 месяцев войны. В то же время Жирнов подчеркнул, что в соответствии с российским законодательством в Кремле не может существовать никаких частных военных компаний. Ведь, согласно уголовному кодексу России, это "уголовное преступление" и за него есть наказание.

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По мнению эксперта, Пригожин, отказываясь подписывать контракт с ведомством Сергея Шойгу, подписывает себе "другой приговор".

"Пригожин сам себе "наговорил" уже на 15 лет, а также всем его вагнеровцам. ППК Пригожина с точки зрения российского законодательства является настоящей бандой – незаконное военное формирование", — убежден экс-сотрудник КГБ.

Поэтому Жирнов считает, что в РФ происходит сплошной "бардак" с "добровольческими отрядами".

"Куда смотрела главная военная прокуратура, ФСБ, Путин, потому что был полный бардак с этими ПИК. Однако может и хорошо, что он был, иначе, россияне, возможно, воевали немного эффективнее", – сказал он.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что начало происходить в Минобороны РФ на фоне наступления ВСУ: ответ британской разведки В британской разведке отмечают, что Шойгу пытается сохранить имидж на фоне наступательных операций ВСУ. На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу снова решил проявить публичную активность, вероятно, с целью представить себя ответственным за стратегические вопросы, в то время как украинская армия набирает темпы наступательных операций.