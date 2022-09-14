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Пригожин набирает в ЧВК "Вагнер" осужденных для войны в Украине (ВИДЕО)

Евгений Пригожин выступил с речью перед заключенными и будущими новобранцами.

сегодня, 20:39
Автор:

Slava Kot
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Российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный по прозвищу "повар Путина", вербует российских осужденных мужчин. Видео с речью Пригожина опубликовал на своем аккаунте в Twitter болгарский журналист и один из основных авторов издания Bellingcat Христо Грозев.

Пригожин набирает в ЧВК "Вагнер" осужденных для войны в Украине (ВИДЕО)

Пригожин набирает в ЧВК "Вагнер" осужденных для войны в Украине. Фото из открытых источников

На видео повар Путина ходит между заключенными одной из российских колоний и призывает идти на войну в Украину. В начале видео Пригожин называет себя представителем частной военной компании ЧВК "Вагнер" и рассказывает о сложных боевых действиях в Украине.

По его словам, война в Украине не похожа на чеченскую и намного тяжелее. Боеприпасов идет в несколько раз больше, чем в Сталинграде.

Далее Евгений Пригожин называет несколько грехов, которые запрещено совершать во время службы в военной частной компании, среди основных это дезертирство, алкоголь, наркотики, мародерство и сексуальные контакты.

Набирают осужденных в возрасте от 22 до 50 лет, хотя могут быть и исключения.

Узникам обещают, что после шести месяцев в ЧВК "Вагнер" они могут выйти на свободу или в дальнейшем служить в компании. Пригожин подчеркивает, что обратно в тюрьму никто не вернется.

Видео с Евгением Пригожиным и его речью к российским осужденным мужчинам можно просмотреть ниже:

Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что российские власти набирают личный состав в психушке одного из российских городов, на сайте которого появилось соответствующее объявление.

Также, издание "Комментарии" писало о российских оккупантах, покинувших украинские территории. По свидетельствам местных жителей они воровали все, от вилок и ложек до обуви пожилых людей.



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Источник: https://twitter.com/christogrozev/status/1570087287643414528
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