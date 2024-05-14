Придут ли западные войска на помощь ВСУ: в Эстонии рассказали, что с этой идеей

Предложение об отправке военных западных стран в Украину изначально вызвала активное обсуждение, но спустя какое-то врем она не получила никакого развития ни на уровне Эстонии, ни на уровне Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "ERR" сделал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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Министр заявил, что в правительстве Эстонии не было никакого конкретного обсуждения такой возможности.

"Здесь нет ничего нового. Когда Франция выступила с идеей подумать о том, могут ли Европа и союзники сделать что-то большее, эта идея упоминалась в различных дискуссиях, но не получила никакого развития, потому что в настоящее время среди союзников нет четкого понимания, что это могло бы дать", — сказал Певкур.

Отметим, ранее американское издание Breaking Defence со ссылкой на советника президента Эстонии Алара Кариса по безопасности Мадиса Ролла выступило с утверждением, что правительство Эстонии всерьез обсуждает возможность отправки эстонских военнослужащих в Украину.

Стоит отметить, что ранее идею о возможно вводе западных войск в Украину продвигал президент Франции Эммануэль Макрон. Но спустя какое-то время и он изменил свою позицию. Французский лидер заявил, что в какой-то момент европейцы должны быть готовы остановить Россию от дальнейшего продвижения вперед в Украине. В то же время он подчеркнул, что "надеется всем сердцем, что нам не придется воевать".

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