Придут ли западные войска на помощь ВСУ: в Эстонии рассказали, что с этой идеей

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Кравцев Сергей
Предложение об отправке военных западных стран в Украину изначально вызвала активное обсуждение, но спустя какое-то врем она не получила никакого развития ни на уровне Эстонии, ни на уровне Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "ERR" сделал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Помощь ВСУ
Министр заявил, что в правительстве Эстонии не было никакого конкретного обсуждения такой возможности.
Отметим, ранее американское издание Breaking Defence со ссылкой на советника президента Эстонии Алара Кариса по безопасности Мадиса Ролла выступило с утверждением, что правительство Эстонии всерьез обсуждает возможность отправки эстонских военнослужащих в Украину.
Стоит отметить, что ранее идею о возможно вводе западных войск в Украину продвигал президент Франции Эммануэль Макрон. Но спустя какое-то время и он изменил свою позицию. Французский лидер заявил, что в какой-то момент европейцы должны быть готовы остановить Россию от дальнейшего продвижения вперед в Украине. В то же время он подчеркнул, что "надеется всем сердцем, что нам не придется воевать".
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Ігор
сегодня, 15:09
Чудово нехай набираються досвіду у протистоянні з Росією. Вони ж повірили гугнявостям що: не дадуть український хунті можливості красти Росія нападе. Хто вам забороняє шукати різні варіанти? Наприклад набирати військових у Африці ще десь, обіцяти їм потім європейське громадянство. Два роки на війні в Україні потім три роки служби в армії НАТО ділитись досвідом і потім лишатись громадянами ЄС. Або обіцяти потім безкоштовну освіту або лікування рідним які не мають на це грошей. Проявляйте креативність. У вас ж не заср/засмічені гугнявою нацпам'яттю мізки?