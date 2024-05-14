logo

BTC/USD

61762.89

ETH/USD

2883.99

LTC/USD

78.82

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Придут ли западные войска на помощь ВСУ: в Эстонии рассказали, что с этой идеей
commentss НОВОСТИ Все новости

Придут ли западные войска на помощь ВСУ: в Эстонии рассказали, что с этой идеей

В правительстве Эстонии не было никакого конкретного обсуждения такой возможности

сегодня, 15:39
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Предложение об отправке военных западных стран в Украину изначально вызвала активное обсуждение, но спустя какое-то врем она не получила никакого развития ни на уровне Эстонии, ни на уровне Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "ERR" сделал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Придут ли западные войска на помощь ВСУ: в Эстонии рассказали, что с этой идеей

Помощь ВСУ

Министр заявил, что в правительстве Эстонии не было никакого конкретного обсуждения такой возможности.

"Здесь нет ничего нового. Когда Франция выступила с идеей подумать о том, могут ли Европа и союзники сделать что-то большее, эта идея упоминалась в различных дискуссиях, но не получила никакого развития, потому что в настоящее время среди союзников нет четкого понимания, что это могло бы дать", — сказал Певкур.

Отметим, ранее американское издание Breaking Defence со ссылкой на советника президента Эстонии Алара Кариса по безопасности Мадиса Ролла выступило с утверждением, что правительство Эстонии всерьез обсуждает возможность отправки эстонских военнослужащих в Украину.

Стоит отметить, что ранее идею о возможно вводе западных войск в Украину продвигал президент Франции Эммануэль Макрон. Но спустя какое-то время и он изменил свою позицию. Французский лидер заявил, что в какой-то момент европейцы должны быть готовы остановить Россию от дальнейшего продвижения вперед в Украине. В то же время он подчеркнул, что "надеется всем сердцем, что нам не придется воевать".

Читайте также на портале "Комментарии" — это не наша война, никто не нападал на Европу: Венгрия шокировала новым заявлением.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rus.err.ee/1609341966/pevkur-ideja-napravit-vojska-v-ukrainu-ne-poluchila-nikakogo-razvitija
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 15:09

Чудово нехай набираються досвіду у протистоянні з Росією. Вони ж повірили гугнявостям що: не дадуть український хунті можливості красти Росія нападе. Хто вам забороняє шукати різні варіанти? Наприклад набирати військових у Африці ще десь, обіцяти їм потім європейське громадянство. Два роки на війні в Україні потім три роки служби в армії НАТО ділитись досвідом і потім лишатись громадянами ЄС. Або обіцяти потім безкоштовну освіту або лікування рідним які не мають на це грошей. Проявляйте креативність. У вас ж не заср/засмічені гугнявою нацпам'яттю мізки?


Новости

Все новости