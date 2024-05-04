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Это не наша война, никто не нападал на Европу: Венгрия шокировала новым заявлением

Глава МИД Венгрии испугался "эскалации" в войне и заявила о красной линии НАТО

сегодня, 13:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Присутствие войск НАТО в Украине будет означать начало Третьей мировой войны. Североатлантический альянс якобы может пересечь "красную линию". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире французского телеканала LCI сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Это не наша война, никто не нападал на Европу: Венгрия шокировала новым заявлением

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Венгрии заявил, что европейским политикам следует работать над достижением мира, а не искать путей участия в войне.

"Если в Украине окажутся европейские или американские солдаты, это будет означать, что мы пересекли красную линию, проведенную НАТО. Если хоть одна страна-член НАТО отправит свои войска в Украину, это будет означать прямой конфликт с Россией, а это означает третью мировую войну. Кто-то из нас этого хочет? Я — нет. Это не наша война, потому что никто не нападал на Европу. Это война двух стран. Эскалация этого конфликта очень опасна", — заявил глава венгерского МИД.

Стоит отметить, о том, что солдаты НАТО не должны убивать российских военных также высказался министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Он выразил предостережение относительно идеи президента Франции Эммануэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск НАТО в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов рассмотреть введение французских войск в Украину при двух условиях: если россияне прорвут линию фронта, а также – если наша страна сама попросит помощи. В ответ Россия сыплет традиционными угрозами, а ей подпевают руководители некоторых стран ЕС, имеющие явно пророссийские взгляды. О чем говорит ужесточившаяся риторика и действия отдельных членов НАТО в адрес РФ? Могут ли последовать более серьезные шаги для обуздания страны-агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.tf1info.fr/direct/
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Обсуждения

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Сергій Валентинович

сегодня, 12:31

Виженіть Угорщину з НАТО, з ЄС. Тобі мадьяри побачать "русский мир" в усій красі. Рашка проковтне 11 мільонну Угорщину і не поперхнеться. І забрати всю натівську зброю у них. Нехай палками відбиваються від рашистів, недоумки.

Ігор

сегодня, 12:27

Чомусь подвійне бачення поведінку юдейців не помічає. В них майже такі ж слова: "це не наша війна, Росія не нападала на Ізраїль". Хитра обрізана правда.


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