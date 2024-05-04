Это не наша война, никто не нападал на Европу: Венгрия шокировала новым заявлением

Присутствие войск НАТО в Украине будет означать начало Третьей мировой войны. Североатлантический альянс якобы может пересечь "красную линию". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире французского телеканала LCI сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Венгрии заявил, что европейским политикам следует работать над достижением мира, а не искать путей участия в войне.

"Если в Украине окажутся европейские или американские солдаты, это будет означать, что мы пересекли красную линию, проведенную НАТО. Если хоть одна страна-член НАТО отправит свои войска в Украину, это будет означать прямой конфликт с Россией, а это означает третью мировую войну. Кто-то из нас этого хочет? Я — нет. Это не наша война, потому что никто не нападал на Европу. Это война двух стран. Эскалация этого конфликта очень опасна", — заявил глава венгерского МИД.

Стоит отметить, о том, что солдаты НАТО не должны убивать российских военных также высказался министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Он выразил предостережение относительно идеи президента Франции Эммануэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск НАТО в Украину.

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