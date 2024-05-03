Британия отреагировала на идею Макрона отправить войска в Украину

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон выразил предостережение относительно идеи президента Франции Эммануэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск НАТО в Украину в случае теоретического прорыва фронта российских сил или запроса от официального Киева на помощь войсками. Как передает портал "Комментарии", свое мнение топ-дипломат Британии озвучил в интервью "Sky News", находясь с визитом в Украине.
Дэвид Кэмерон. Фото: из открытых источников
По мнению главы МИД Британии, отправка войск стран НАТО в Украину для борьбы с российскими силами будет "опасной эскалацией".
Отдельно глава британского МИД отметил, что у Европы есть "два варианта будущего". В одном украинские силы с западным оружием способны вытеснить российских захватчиков и обеспечить "справедливый мир".
При этом министр признал, что для Европы возникнет большая опасность в случае, если российский диктатор Владимир Путин сможет одержать победу в войне против Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов рассмотреть введение французских войск в Украину при двух условиях: если россияне прорвут линию фронта, а также – если наша страна сама попросит помощи. В ответ Россия сыплет традиционными угрозами. О чем говорит ужесточившаяся риторика и действия отдельных членов НАТО в адрес РФ? Могут ли последовать более серьезные шаги для обуздания страны-агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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Гарик
сегодня, 14:45
Если верить раша параша ТВ, то французских наемников в Украине уже убито вагон и маленькая тележка..Почему бы и французам не ответить тем же?Пусть мочат на здоровье путиносранцев!