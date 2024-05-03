Британия отреагировала на идею Макрона отправить войска в Украину

Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон выразил предостережение относительно идеи президента Франции Эммануэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск НАТО в Украину в случае теоретического прорыва фронта российских сил или запроса от официального Киева на помощь войсками. Как передает портал "Комментарии", свое мнение топ-дипломат Британии озвучил в интервью "Sky News", находясь с визитом в Украине.

Дэвид Кэмерон. Фото: из открытых источников

По мнению главы МИД Британии, отправка войск стран НАТО в Украину для борьбы с российскими силами будет "опасной эскалацией".

"Я не думаю, что, когда солдаты НАТО убивают российских солдат – это правильно", — высказался министр.

Отдельно глава британского МИД отметил, что у Европы есть "два варианта будущего". В одном украинские силы с западным оружием способны вытеснить российских захватчиков и обеспечить "справедливый мир".

"Будущее, в котором Путин преуспеет, а Украина будет отброшена назад, по моему мнению, является очень опасным", — так Кэмерон описал второй сценарий, добавив, что сейчас мир находится в "абсолютно решающем переломном моменте".

При этом министр признал, что для Европы возникнет большая опасность в случае, если российский диктатор Владимир Путин сможет одержать победу в войне против Украины.

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